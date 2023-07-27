На "Выставке вооружений 2023" в Пхеньяне Ким Чен Ын показал Министру обороны РФ беспилотник, подозрительно похожий на американский MQ-9 Reaper

На "Выставке вооружений-2023" в Пхеньяне было представлено несколько версий беспилотных летательных аппаратов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, подозрительно похожие на американские БПЛА. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные в сеть северокорейскими государственными СМИ.

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Южнокорейское информационное агентство также отметило, что "похоже, что они смоделированы по образцу американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, а также разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk". Global Hawk

Информационное агентство утверждает, что Северная Корея "даже провела испытательные полёты двух моделей", отмечая в этой связи, что если северокорейская версия RQ-4 и сеульский Global Hawk одновременно пролетят над Корейским полуостровом, то они будут "достаточно похожи, чтобы перепутать их с оригинальной версией (имеется ввиду Reaper и Global Hawk)". MQ-9 Reaper

Фотографии и видеоролик с беспилотниками были представлены на "Выставке вооружений-2023" в Пхеньяне, которую посетили Шойгу и Ким в рамках трёхдневного визита российского министра обороны в Северную Корею, который завершается в четверг.