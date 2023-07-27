В России создают линейку дронов «Джокер». Благодаря новому устройству беспилотник может сначала занять позицию для атаки, а потом уйти в спячку на несколько недель

Россия объявила о планах по созданию «спящих» беспилотников, которые могут затаиться в укрытии на недели перед атакой.

Согласно ТАСС, беспилотник серии «Джокер» «впадает в спячку», чтобы скрыться от средств электронного противодействия. «Спящий беспилотник может занять атакующую позицию и буквально впасть в спячку на несколько недель», — заявил ТАСС генеральный директор российского Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

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«Джокер» предназначен для размещения на высоких конструкциях, таких как крыши. Там дрон мог бы дождаться подходящего момента для атаки. Поскольку он расположен близко к полю боя, для достижения цели требуется всего несколько секунд. Пилот может управлять до 15 спящими дронами.

«Джокер» будет использоваться в текущих военных конфликтах. Военная техника производится в Санкт-Петербурге для вооруженных сил РФ. Россия также направила в зону текущих конфликтов беспилотники «Орлан-10» для слежки и нарушения связи.

Украина же использует, среди прочего, беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, которые могут с высокой точностью наносить удары по российским танкам и живой силе. Кроме того, используются дроны США Switchblade 300, которые настолько малы, что помещаются в рюкзак.