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"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов

Новый пакет военной помощи Украине включает партию миниатюрных разведывательных беспилотников Black Hornet. Что такое "Чёрные шершни"? Кто их производит? Что делает их такими дорогими? И зачем США отправляют их на Украину?
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Американские официальные лица уже почти неделю рассказывают о новом пакете вооружений на сумму 400 млн. долларов для Киева, призванном помочь в продолжающейся прокси-войне НАТО против России. В этот пакет входят ракеты ПВО NASAMS, Stinger и Patriot, бронемашины Stryker, противотанковые ракеты TOW и Javelin, боеприпасы для гаубиц, ракеты HIMARS и 28 млн. боеприпасов для стрелкового оружия.

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В понедельник анонимные чиновники сообщили СМИ, что в пакет вооружений войдут также Black Hornet Nano - дорогостоящие и сложные беспилотные летательные аппараты размером с небольшую птицу.

Для чего используются беспилотники Black Hornet?

Black Hornet Nano - это микро-БПЛА весом всего 17-18 граммов. Они могут переноситься военнослужащими и использоваться для получения изображений и видео окружающего пространства в высоком разрешении с помощью трёх отдельных бортовых камер.

Беспилотники напоминают миниатюрный вертолёт, их длина составляет около 100 мм, ширина - 25 мм, а диаметр лопастей несущего винта - около 120 мм. Продолжительность полета Black Hornet составляет до 25 минут, он оснащен цифровой связью, способной работать на дальности до 1,6 км, а его максимальная скорость составляет 21 км в час.

Кто производит беспилотники Black Hornet?

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Беспилотники Black Hornet были разработаны норвежской компанией Prox Dynamics в начале 2010-х годов, а в настоящее время производятся другой норвежской компанией FLIR Unmanned Aerial Systems, которая выкупила Prox Dynamics в 2016 году за 134 млн долларов США. Компания FLIR специализируется на производстве систем наблюдения и автоматизации, оборудования для бронетехники, систем обнаружения ДТП и противопожарных камер.

Сколько стоят "Чёрные шершни" и почему они такие дорогие?

Ориентировочная стоимость беспилотников Black Hornet составляет около 195 тыс. долл. Эта цифра основана на заключённом в 2013 году Министерством обороны Великобритании контракте на закупку 160 комплектов Black Hornet (всего 320 микрокоптеров) на сумму, эквивалентную 31 млн. долл.

За 195 тыс. вы получаете пульт дистанционного управления, портативный сенсорный экран, аккумуляторную батарею и комплект из двух мини-дронов, хранящихся в специальном переносном контейнере, устойчивом к ударам.

Где были развернуты Black Hornets?

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С момента дебюта в 2011 г. было произведено более 14 000 "Чёрных шершней", которые массово закупались норвежскими военными и военными НАТО, а также Алжиром, Австралией, Индией, Индонезией, Малайзией, Новой Зеландией и ЮАР для использования в военных и полицейских целях.

О первом боевом применении систем стало известно в 2013 году: они использовались британскими войсками во время оккупации Афганистана силами НАТО. США начали использовать модифицированные версии базового беспилотника, оснащённые системой ночного видения и улучшенной навигацией, в 2015 году, сообщив об их развёртывании в подразделениях специальных операций Корпуса морской пехоты; в ответ Армия США заключила контракт на 140 млн долл. по программе Soldier Borne Sensor (SBS).Пример использования

США - не первая страна, оснащающая Украину "Чёрными шершнями". В августе 2022 года Великобритания и Норвегия совместно закупили 850 Black Hornet Nano, пообещав развернуть их к ноябрю того же года. Ранее в этом месяце Министерство обороны Норвегии объявило, что компания FLIR поставит еще 1000 "Чёрных шершней" и запасные части к ним, а также обучит украинских операторов и инструкторов управлению ими (этот процесс, по сообщениям, занимает не более 20 минут).

Являются ли Black Hornet самыми маленькими военными беспилотниками в мире?

Black Hornet называют самым маленьким военным беспилотником в мире. В конце 2015 г. британская Defense Media намекнула, что военные рассматривают возможность проведения экспериментов с использованием ещё более миниатюрных БПЛА массой всего 5 г, однако дополнительной информации об этих планах пока не появилось.Fengniao

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В прошлом году китайская компания Huaqing Innovation представила на оборонной выставке в Абу-Даби беспилотник Fengniao (Hummingbird) длиной 170 мм и весом 35 г, способный передавать снимки или видеозаписи в режиме реального времени на расстояние более 2 км. Продолжительность полёта составляет около 25 минут, а питание осуществляется от сменных аккумуляторов, а не от батарейного блока, как у Black Hornet.

Сообщается, что Fengniao может использоваться в комбинации с 15 другими беспилотниками того же типа, образуя рой, и управляться с помощью приложения на смартфоне. Компания Huaqing Innovation не раскрывает возможную цену дрона.БПЛА Remoeye 002

Для более экономных покупателей существуют серийные беспилотники вертолётного типа, оснащённые камерами (они уже массово используются на Украине), например Eachine E110 RC, оснащённый HD-камерой с разрешением 720p и поворотным на 90 градусов объективом.

Эти беспилотники можно приобрести всего за 95 долларов США, то есть теоретически за цену одного Black Hornet можно купить более 1000 таких беспилотников. Но при этом приходится идти на множество компромиссов: время полёта составляет всего 15 минут, скорость полёта - 20 км/ч, и, что очень важно, дальность передачи данных - всего 50-120 метров. 

Дроны оснащены режимами автоматического зависания и прицеливания, а также возможностью выбора пользователем целевой точки и автоматического возврата. Беспилотники также существенно крупнее Black Hornet: длина от носа до хвоста составляет около 30 см, а размах несущего винта аналогичен. Однако, как говорится, в некоторых случаях количество переходит в качество.

Чем бороться с беспилотниками Black Hornet?

Крошечные размеры и бесшумная работа "Чёрных шершней" делают их практически неуязвимыми для обычных средств противовоздушной обороны, хотя стрелковое оружие (или метко брошенный пакет с продуктами) может справиться с этой задачей на близком расстоянии.

В качестве альтернативы им можно использовать специально разработанные средства противодействия, такие как РЛК-МЦ "Валдай" - специализированный радар, созданный российским предприятием "Алмаз-Антей" для обнаружения, подавления и нейтрализации малых беспилотников с крайне малой отражающей поверхностью на близких расстояниях не более 2 км.РЛК-МЦ "Валдай"  

В состав систем обнаружения РЛК-МЦ входят: радиолокационный модуль Х-диапазона, тепловизоры и камеры, а также модуль поиска источников радиосигналов. Но эти системы настолько тяжелы, что их приходится устанавливать на грузовик.

В качестве альтернативы существуют системы защиты от БПЛА военного назначения, такие как ПАРС-С "Степашка" - российская пушка массой 9,6 кг, способная захватывать беспилотники противника и заставлять их приземляться или возвращаться на место запуска. Дальность действия этого оружия составляет от 500 до 1 500 метров.ПАРС-С "Степашка"

А если и это не помогает, то есть противодроновое ружьё "Ступор", который с помощью электромагнитных импульсов подавляет каналы управления беспилотниками и аналогичным образом заставляет их садиться.Противодроновое ружьё "Ступор"

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