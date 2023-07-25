Новый процессор будет отличаться отсутствием встроенной графики

Согласно появившимся сегодня сообщениям, компания AMD готовит процессор Ryzen 5 7500F к выходу на международный рынок. Немецкое подразделение Team Red уже проинформировало местные СМИ об обновленной стратегии выпуска настольных процессоров Zen 5 без iGPU (встроенного графического ядра). Маркус Линднер, региональный представитель компании, заявил: "Эта модель процессора будет доступна с 23 июля 2023 года в 9 часов вечера по восточному времени. В Китае она будет продаваться в виде процессора в коробке (BOX-версия), а в остальных странах - как OEM-версия для сборщиков систем".

Китайские рецензенты уже получили практический опыт работы с Ryzen 5 7500F, и первые отчеты говорят о впечатляющей производительности для своей цены (180 долл.) в сравнении с конкурирующими процессорами Intel Core i5-13400 и i5-13400F. Иностранные покупатели могут выразить беспокойство по поводу упоминания AMD Germany о том, что доступность будет несколько ограничена дистрибьюторами. Надеемся, что данные процессоры всё-таки будут массовыми, так как 70% участников экспресс-опроса TPU выразили заинтересованность в данном запуске ещё до "глобального" объявления AMD.