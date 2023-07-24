Разбираемся, почему реальный объем накопителя всегда меньше указанного в описании

После покупки накопителя, независимо от типа, многие пользователи обращали внимание, что размер из описания всегда больше реального. К примеру, для SSD один из популярных размеров – 500 Гбайт, однако в свойствах устройства указывается свободный размер порядка 464 Гбайт. Похожая ситуация наблюдается с накопителями разного объёма, причём разница растет с увеличением общего объема.

Отклонение возникает, поскольку используются разные системы счисления. В быту применяется удобная десятичная система, которая подразумевает добавление приставок: кило, мега, гига и т.д. Для удобства покупателей производители используют данную систему и для указания объёма накопителя.

реклама

Однако вычислительные системы основаны на работе с двоичной системой счисления, десятичные числа используются только при выводе результата в удобном для пользователя виде. Вот здесь и кроется причина расхождения – в двоичной системе «кило» формируется как 2 в десятой степени (1024).

К примеру, если открыть свойства накопителя, размером 250 Гбайт, в секции «ёмкость» будут два значения – 250 миллиардов байт и 232 Гбайт. В последнем случае отображается результат перевода первого значения в двоичную систему.

Для SSD-диска даже это значение не отображает реально доступный объем. Часть области представляет собой своеобразный резерв – при износе ячеек ПО автоматически исключает их, заменяя резервными.

Данная проблема с идентификацией объёма накопителей существует давно, даже предпринимались попытки на официальном уровне решить её. В 1998 году специалисты Международной электротехнической комиссии постановили, что для двоичной системы необходимо использовать собственные приставки – гиби, меби, киби и т.д. (вместо гига, мега и кило соответственно). В сокращенные варианты написания при этом добавляется буква «i», например, KiB вместо KB.

Однако попытка сразу оказалась провальной. Производители новшество проигнорировали, считая, что пользователи будут только путаться. Поэтому большинство пользователей о новой системе даже не узнали.