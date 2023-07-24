Проект Next Generation Air Dominance (NGAD) разрабатывает истребители, беспилотники и кибероружие. ВВС США заинтересованы в новых истребителях, которые создаёт проект NGAD.

F-22 Raptor используется уже почти 2 десятилетия, и ВВС США сейчас ищут преемника. С 2030 года самолеты F-22 должны быть заменены истребителями следующего поколения. Утверждается, что истребители шестого поколения являются частью проекта NGAD. ВВС объявили тендер на создание самолёта.

«Самолёт должен быть совместимым с разными системами», — сказал глава ВВС Фрэнк Кендалл.

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Как сообщает Business Insider, шестое поколение истребителя ВВС, пилотируемого человеком, будет дополнено беспилотниками, а также кибероружием и электронными системами. Все эти компоненты вместе должны обеспечить США защититу воздушного суверенитета. F-22 до сих пор выполнял эту задачу, но никогда не участвовал в реальных воздушных боях. Всего несколько месяцев назад F-22 впервые сбил с неба объект — китайский аэростат-шпион.

Тендер в первую очередь нацелен на крупные американские военные компании, такие как Lockheed Martin и Boeing. Контракт должен быть заключен в 2024 году. ВВС хотят закупить около 200 истребителей. Планируется произвести 1000 беспилотников. 2 из них могут быть добавлены к каждому истребителю в будущем. Кроме того, беспилотники будут летать вместе с примерно 300 истребителями F-35A Joint Strike Fighter.