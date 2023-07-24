У армии США теперь есть пикап с лазерной системой. Оружие спроектировано так, чтобы быть небольшим и достаточно легким

Армия США и производитель вооружения Raytheon оснастили пикап 10-киловаттным лазерным оружием. Оружие предназначено для отслеживания и уничтожения дронов. Это также первое компактное лазерное оружие, которое можно транспортировать в любое место.

Прошлой осенью система прошла несколько огневых испытаний с имитацией групповых атак дронов и сценариев применения лазера для поражения целей с близкого и дальнего расстояния.

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По словам менеджера Raytheon Майкла Хофле, учения прошли успешно. Он сказал: «Везде, где ВВС видят угрозу беспилотников, теперь у них есть лазерное оружие, которое можно использовать для противодействия таким опасностям».

Хофле подчеркивает мобильность системы. Находясь в фиксированном месте, на платформе или даже в кузове автомобиля, это лазерное оружие компактно, надежно и готово к использованию. Система вооружения состоит из высокоэнергетического лазера, оптико-электронного и инфракрасного передатчика, системы терморегуляции, внутреннего источника питания и программного обеспечения для наведения. Система управляется с помощью ноутбука и своего рода джойстика.

Боевой модуль установлен в кузове пикапа Chevy Silverado. В самой большой версии (3500 HD) кузов машины рассчитан на полезную нагрузку чуть более 3 тонн. Погрузочная площадка имеет максимальную ширину 181 см и длину 226 см.

H4 — четвертое лазерное оружие, переданное ВВС компанией Raytheon. Система была построена на первом в мире заводе лазерного оружия в американском штате Техас и доставлена через 9 месяцев. Однако H4 — не единственное лазерное оружие, которое можно установить на транспортное средство. В будущем армия США также хочет оснастить свои внедорожники 20-киловаттным лазерным оружием, чтобы сбивать с неба небольшие беспилотники.

Министерство обороны США также создаёт более мощное лазерное оружие, которое можно использовать, например, против крылатых ракет. Самое мощное из этих вооружений произведено компанией Lockheed Martin и имеет максимальную мощность 300 киловатт. Также разрабатываются лазеры с выходной мощностью в тераваттном диапазоне. Однако это оружие значительно больше, чем варианты мощностью 10 или 20 киловатт.