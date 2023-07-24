Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики, оснастят гиперзвуковыми ракетами

Самый современный боевой корабль ВМС Ирана — Damavand-2 класса Moudge — должен быть оснащён гиперзвуковыми ракетами. Класс фрегатов Moudge — это модернизированный класс кораблей более старой категории Jamaran, который разрабатывается в Иране. Утверждается, что Damavand-2 оснащён передовыми радиолокационными и ракетными системами.

Всё оборонительное оборудование Damavand-2 будет включать в себя новейшие технологии в области обнаружения, идентификации, наблюдения и расширения боевых возможностей, недавно объявил контр-адмирал Шахрам Ирани.

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Это заявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как страна представила свою гиперзвуковую ракету Fattah. Ожидается, что в ближайшем будущем фрегат войдет в состав ВМС в Каспийском море.

Предшественник Damavand-1 был введён в эксплуатацию в марте 2015 года. Однако 100-метровый фрегат водоизмещением около 1300 тонн затонул через 3 года из-за столкновения с волнорезом. Корабль был впоследствии поднят из воды и теперь снова в строю. Иранские официальные лица обычно объясняют потребность в кораблях охраной морских каналов и обеспечением безопасности торговых судов и танкеров.