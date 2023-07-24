Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Спецназ США: новая мини-подводная лодка готовится к боевому применению
Подводная лодка Dry Combat Submersible ВМС США может перебрасывать спецназ к месту дислокации на побережье

реклама

Первые образцы мини-подводных лодок ВМС США нового типа вскоре должны быть готовы к использованию. Согласно отчету Национальной обороны, подводная лодка Dry Combat Submersible (DCS) должна быть доступна для специальных операций летом 2023 года.

Мини-субмарина будет способна перевозить под водой спецназ. DCS имеет длину 12 метров, высоту и ширину 2,4 метра. При полной загрузке судно весит 14 тонн. Его можно перевозить в стандартном морском контейнере ISO. DCS строится британской компанией MSubs под руководством Lockheed Martin.

реклама

Всего на подводной лодке 3 зоны: командный пункт, где находятся командиры, транспортная зона, где находятся транспортируемые войска, и гермошлюз, откуда аквалангисты могут спуститься в воду. Внутри есть место для экипажа из двух человек, чтобы управлять лодкой. Можно перевозить до 8 полностью снаряженных бойцов или до тонны груза.

Встроенная батарея должна обеспечивать дальность похода в 60 морских миль (110 километров) при скорости 5 узлов (9 км/ч). Информации о максимальной скорости нет. DCS может погружаться на максимальную глубину около 100 метров и находиться под водой до 24 часов.

С помощью этого судна спецназ может незаметно доставляться с корабля на побережье. До сих пор для этого использовался аппарат SEAL Delivery Vehicle (SDV).

Преимущество новой подводной лодки в том, что экипаж может сидеть внутри нее и поэтому не подвергается воздействию холода воды. Это решение также позволяет преодолевать большие расстояния или дольше находиться под водой. В отличие от SDV, DCS предполагается запускать не с крупной подводной лодки, а с обычного корабля.

Для разработки такой техники ВМС прошли долгий путь. Первые концепции восходят к 1980-м годам. Более ранний прототип, предназначенный для перевозки 16 бойцов, загорелся в 2008 году и не подлежал ремонту.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#спецназ #подлодка #десант #подводная лодка сша
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Министерство обороны России подписало контракт со спецназом «Ахмат»
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: мы держим линию от Клещеевки до Курдюмовки
Весь экипаж батискафа "Титан" погиб
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
8
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
10
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона
+
Западная пресса: окно возможностей ВСУ закрывается, а у Зеленского осталось всего 2 месяца
+
Украинские силы продолжают штурмовать Клещеевку
1

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
20
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
10
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
1
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
19
Почему в самолете на иллюминаторах при взлете нужно поднимать жалюзи
9

Сейчас обсуждают

dagnoparte
01:09
Запад "поставил" скорее на утилизацию рагуль! Я даже уверен, что именно такой и был план изначально.
WSJ: Запад "поставил" на находчивость и храбрость ВСУ, но достаточного количества оружия не передал
От LoL до KeK один шаг
01:02
Копеечный 12100f, погнатый в материнке B660 по шине до 5.2-5.3 ГГц на ~65% быстрее на одно ядро, на ~15% быстрее в многопотоке, при этом стоит дешевле, чем 1650v3+AsusX99-A с китайской помойки.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
DeLaKoren
00:51
дщд
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Гузель Валиева
00:39
Да, Китай, больше в стороне оставаться не получится. Мало того что информационная безопасность сошла на нет, так ещё и навигационные установки будут точнее выстраивать траекторию движения летящей боег...
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
REY_B_
00:36
Ну так работать надо, а не хренью всякой идеологической заниматься. В СССР то же так же было... Вот к примеру фильм "Москва слезам не верит"... Кто знает, в какой другой "более престижный" фильм ушли ...
Фильм Флэш не оправдал надежд режиссёров и сценаристов
Евгений Сом
00:33
Ох нубасик, сколько я тебе уже писал завязывай нести бред если полный НУБЯРА ))) То что ты написал про радик 6400 (32/48) это блоки текстурирования и растеризации а в табличке в статье говорится о ше...
PlayStation 5 Pro получит мощный GPU и сможет выдавать 120 FPS в 4K
Mad Garry
00:25
Кто заметил, где заметил, когда заметил. Непонятно .
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
Q-Tuzoff
00:24
Жёсткие диски за 4500 и 7000 объемом 1 и 2 тб... Спасибо, посмеялся)) У меня за 10 тысяч стоит 8 тб сейчас (2x4). А ссдшник под файлопомойку ну такое... Вряд ли сдохнет конечно, но и жёсткий тоже вряд...
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Николай Усс
00:17
Авдеевку поджарьте, наконец то
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
beltar
00:09
Ну и не покупай.
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем