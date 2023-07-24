Подводная лодка Dry Combat Submersible ВМС США может перебрасывать спецназ к месту дислокации на побережье

Первые образцы мини-подводных лодок ВМС США нового типа вскоре должны быть готовы к использованию. Согласно отчету Национальной обороны, подводная лодка Dry Combat Submersible (DCS) должна быть доступна для специальных операций летом 2023 года.

Мини-субмарина будет способна перевозить под водой спецназ. DCS имеет длину 12 метров, высоту и ширину 2,4 метра. При полной загрузке судно весит 14 тонн. Его можно перевозить в стандартном морском контейнере ISO. DCS строится британской компанией MSubs под руководством Lockheed Martin.

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Всего на подводной лодке 3 зоны: командный пункт, где находятся командиры, транспортная зона, где находятся транспортируемые войска, и гермошлюз, откуда аквалангисты могут спуститься в воду. Внутри есть место для экипажа из двух человек, чтобы управлять лодкой. Можно перевозить до 8 полностью снаряженных бойцов или до тонны груза.

Встроенная батарея должна обеспечивать дальность похода в 60 морских миль (110 километров) при скорости 5 узлов (9 км/ч). Информации о максимальной скорости нет. DCS может погружаться на максимальную глубину около 100 метров и находиться под водой до 24 часов.

С помощью этого судна спецназ может незаметно доставляться с корабля на побережье. До сих пор для этого использовался аппарат SEAL Delivery Vehicle (SDV).

Преимущество новой подводной лодки в том, что экипаж может сидеть внутри нее и поэтому не подвергается воздействию холода воды. Это решение также позволяет преодолевать большие расстояния или дольше находиться под водой. В отличие от SDV, DCS предполагается запускать не с крупной подводной лодки, а с обычного корабля.

Для разработки такой техники ВМС прошли долгий путь. Первые концепции восходят к 1980-м годам. Более ранний прототип, предназначенный для перевозки 16 бойцов, загорелся в 2008 году и не подлежал ремонту.