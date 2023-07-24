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Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие

Межконтинентальная торпеда «Посейдон» имеет ядерную боеголовку и может вызвать радиоактивное цунами. Первые морские испытания этого оружия запланированы на лето 2023 года
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Инфографика с зарубежного сайтаЗа обозначением 2М39 «Посейдон» скрывается одно из самых страшных орудий современности. Это дальнобойная торпеда, которая может быть вооружена ядерной боеголовкой.

В отличие от МБР, «Посейдон» практически невозможно перехватить, поскольку для этого вида оружия отсутствует комплексная система раннего предупреждения. Прямое попадание в прибрежный город равносильно удару атомной бомбы. Если её применить в море у побережья, создаётся радиоактивное цунами, вызывающее колоссальные разрушения и облучающее пораженные участки территории. Именно поэтому «Посейдон» получил прозвище «торпеда судного дня».Изображение подводного ядерного взрыва

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Теперь Россия, похоже, готова испытать «Посейдон». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Крупнейшая российская подводная лодка готова к пуску

В конце июня из порта вышла крупнейшая в РФ подводная лодка «Белгород». Россия неоднократно заявляла, что при планировании и строительстве «Белгорода» учитывалось, что подлодка впоследствии будет оснащена ядерными торпедами.Статус-6, он же "Посейдон" и возможные носители

«Белгород» отправился в плавание из Северодвинска. Субмарину сопровождает «Академик Александров». Это корабль обеспечения, ранее задействованный в испытаниях «Посейдона».

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Агентство ТАСС ранее сообщало, что «Посейдон» будет испытан в море летом. Таким образом, судя по всему, «Посейдон» впервые запустится именно с «Белгорода». Подводная лодка может перевозить в общей сложности 6 «Посейдонов». Предполагается, что «Посейдон» будет запущен без боеголовки, а только для сбора данных о запуске, навигации и поведениея под водой.Инфографика 

Огромная разрушительная сила

Технически «Посейдон» — это не торпеда, а подводный беспилотник с боеголовкой. Основываясь на изображениях, показанных до сих пор, длина составляет от 20 до 24 метров, а диаметр — около 2 метров.

Точная техническая информация пока отсутствует. Первоначально Россия хотела достичь дальности применения до 10 000 километров и скорости более 200 км/ч благодаря атомному двигателю. Согласно более поздней информации, «Посейдон» развивает скорость до 130 км/ч и способен преодолеть значительно меньшую дальность.Пример применения торпеды из зарубежного источника 

«Посейдон» может быть оснащен ядерной боеголовкой мощностью 2, 50 или 100 мегатонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 0,013 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Это должно позволить использовать «Посейдон» как в качестве тактического оружия против военных объектов на побережье, так и в качестве стратегического оружия. Например, по российскому телевидению был показан анимационный ролик о том, как «Посейдон» способен вызвать ядерное цунами.

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Возможность такой атаки обсуждалась и в панельной дискуссии на российском государственном телевидении.

Сдерживающее оружиеКадр из фильма "Послезавтра"

По данным России, «Посейдон» будет полностью готов к 2027 году. Однако расплывчатая информация о «Посейдоне» заставила некоторых военных экспертов предположить, что торпеда далека от боевой готовности. Поэтому иногда аналитики называют его оружием сдерживания.

Например, ставится под сомнение, насколько хорошо «Посейдон» может самостоятельно найти маршрут к месту назначения. Поскольку торпеда движется под водой с большой скоростью, связь с ней невозможна. Поэтому пункт назначения должен быть запрограммирован заранее. После выстрела невозможно изменить цель или отменить атаку.

Если «Посейдон» действительно невосприимчив к атакам радиоэлектронных помех, значит, у него нет датчиков. Это решение делает его «слепым и глухим». В результате есть шанс, что «Посейдон» на пути к цели столкнется с подводными скалами или другими препятствиями.Средства поражения, представленные в 2018 году

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Для этого есть 2 решения. Во-первых, Россия использует специальные гидроакустические устройства для создания точных подводных карт маршрута. Неизвестно, есть ли у России подводные лодки с гидролокационными технологиями, которые могут создавать точные подводные карты.

Вторым решением было бы пригнать «Белгород» относительно близко к цели и выстрелить «Посейдоном» по прямой. Это как минимум снижает вероятность подводного столкновения. В зависимости от ядерной боеголовки «Белгород» может оказаться слишком близко и просто будет уничтожен — запуск был бы отчаянной миссией.

Самая большая подводная лодка в России

К-329 «Белгород» — самая крупная и современная подводная лодка России. Корабль основан на проекте класса 949А, но модифицирован для запуска «Посейдона» и других подводных дронов. В этой модели отказались от привычных для современных АПЛ пусковых установок для крылатых ракет.

«Белгород» также может нести под корпусом мини-подводную лодку. Эти пилотируемые «исследовательские подводные лодки» предназначены для глубоководных операций и могут иметь двойное назначение.Инфографика 

Строительство субмарины началось в 1992 году. После нескольких задержек в 2009 году была проведена модернизация. В 2019 году лодка была спущена на воду. «Белгород» официально находится на вооружении с июля 2022 года.

Длина составляет 184 метра, а водоизмещение под водой достигает 30 000 тонн. Лодка питается от 2 ядерных реакторов и теоретически имеет бесконечный радиус действия.

«Белгород» может оставаться в эксплуатации до 120 дней, прежде чем потребуется пополнение запасов. На борту помещается 110 членов экипажа.

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