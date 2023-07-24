Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
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За обозначением 2М39 «Посейдон» скрывается одно из самых страшных орудий современности. Это дальнобойная торпеда, которая может быть вооружена ядерной боеголовкой.
В отличие от МБР, «Посейдон» практически невозможно перехватить, поскольку для этого вида оружия отсутствует комплексная система раннего предупреждения. Прямое попадание в прибрежный город равносильно удару атомной бомбы. Если её применить в море у побережья, создаётся радиоактивное цунами, вызывающее колоссальные разрушения и облучающее пораженные участки территории. Именно поэтому «Посейдон» получил прозвище «торпеда судного дня».
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Теперь Россия, похоже, готова испытать «Посейдон». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Крупнейшая российская подводная лодка готова к пуску
В конце июня из порта вышла крупнейшая в РФ подводная лодка «Белгород». Россия неоднократно заявляла, что при планировании и строительстве «Белгорода» учитывалось, что подлодка впоследствии будет оснащена ядерными торпедами.
«Белгород» отправился в плавание из Северодвинска. Субмарину сопровождает «Академик Александров». Это корабль обеспечения, ранее задействованный в испытаниях «Посейдона».
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Агентство ТАСС ранее сообщало, что «Посейдон» будет испытан в море летом. Таким образом, судя по всему, «Посейдон» впервые запустится именно с «Белгорода». Подводная лодка может перевозить в общей сложности 6 «Посейдонов». Предполагается, что «Посейдон» будет запущен без боеголовки, а только для сбора данных о запуске, навигации и поведениея под водой.
Огромная разрушительная сила
Технически «Посейдон» — это не торпеда, а подводный беспилотник с боеголовкой. Основываясь на изображениях, показанных до сих пор, длина составляет от 20 до 24 метров, а диаметр — около 2 метров.
Точная техническая информация пока отсутствует. Первоначально Россия хотела достичь дальности применения до 10 000 километров и скорости более 200 км/ч благодаря атомному двигателю. Согласно более поздней информации, «Посейдон» развивает скорость до 130 км/ч и способен преодолеть значительно меньшую дальность.
«Посейдон» может быть оснащен ядерной боеголовкой мощностью 2, 50 или 100 мегатонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 0,013 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Это должно позволить использовать «Посейдон» как в качестве тактического оружия против военных объектов на побережье, так и в качестве стратегического оружия. Например, по российскому телевидению был показан анимационный ролик о том, как «Посейдон» способен вызвать ядерное цунами.
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Возможность такой атаки обсуждалась и в панельной дискуссии на российском государственном телевидении.
Сдерживающее оружие
По данным России, «Посейдон» будет полностью готов к 2027 году. Однако расплывчатая информация о «Посейдоне» заставила некоторых военных экспертов предположить, что торпеда далека от боевой готовности. Поэтому иногда аналитики называют его оружием сдерживания.
Например, ставится под сомнение, насколько хорошо «Посейдон» может самостоятельно найти маршрут к месту назначения. Поскольку торпеда движется под водой с большой скоростью, связь с ней невозможна. Поэтому пункт назначения должен быть запрограммирован заранее. После выстрела невозможно изменить цель или отменить атаку.
Если «Посейдон» действительно невосприимчив к атакам радиоэлектронных помех, значит, у него нет датчиков. Это решение делает его «слепым и глухим». В результате есть шанс, что «Посейдон» на пути к цели столкнется с подводными скалами или другими препятствиями.
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Для этого есть 2 решения. Во-первых, Россия использует специальные гидроакустические устройства для создания точных подводных карт маршрута. Неизвестно, есть ли у России подводные лодки с гидролокационными технологиями, которые могут создавать точные подводные карты.
Вторым решением было бы пригнать «Белгород» относительно близко к цели и выстрелить «Посейдоном» по прямой. Это как минимум снижает вероятность подводного столкновения. В зависимости от ядерной боеголовки «Белгород» может оказаться слишком близко и просто будет уничтожен — запуск был бы отчаянной миссией.
Самая большая подводная лодка в России
К-329 «Белгород» — самая крупная и современная подводная лодка России. Корабль основан на проекте класса 949А, но модифицирован для запуска «Посейдона» и других подводных дронов. В этой модели отказались от привычных для современных АПЛ пусковых установок для крылатых ракет.
«Белгород» также может нести под корпусом мини-подводную лодку. Эти пилотируемые «исследовательские подводные лодки» предназначены для глубоководных операций и могут иметь двойное назначение.
Строительство субмарины началось в 1992 году. После нескольких задержек в 2009 году была проведена модернизация. В 2019 году лодка была спущена на воду. «Белгород» официально находится на вооружении с июля 2022 года.
Длина составляет 184 метра, а водоизмещение под водой достигает 30 000 тонн. Лодка питается от 2 ядерных реакторов и теоретически имеет бесконечный радиус действия.
«Белгород» может оставаться в эксплуатации до 120 дней, прежде чем потребуется пополнение запасов. На борту помещается 110 членов экипажа.
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