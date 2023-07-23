БПЛА попал прямо в боеукладку в задней части башни танка

В телеграм-каналах распространяется видео на котором показано, как дрон-камикадзе "Ланцет" поражает немецкий танк Leopard-2. Видеозапись снята с двух ракурсов: непосредственно с "Ланцета" и с разведывательного дрона, находящегося прямо над позицией ВСУ.



Сначала видно, как БПЛА подлетает к танку сзади справа, нацеливаясь на кормовую часть.





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Далее изображение с дрона пропадает и мы видим кадры, снятые с другого БПЛА. По ним видно, что дрон-камикадзе попал точно в цель.

По сообщениям телеграм-каналов, попадание пришлось прямо в бое-укладку в задней части башни танка, о чём свидетельствует мощный взрыв.



Однако, в результате попадания танк не был уничтожен, но, очевидно, стал неспособен далее выполнять боевую задачу.



Это далеко не первый образец западного вооружения, выведенный из строя "Ланцетом". На счету этого дрона-камикадзе уже приличная коллекция натовской техники. Это и гаубицы Caesar и 777, и танки, и бронемашины, а недавно список пополнился испанским ЗРК Skyguard Aspide.

При своей скромной стоимости в 3 миллиона рублей, "Ланцет" обладает довольно высокой эффективностью, о чём ни раз свидетельствуют видео, распространяемые в сети.