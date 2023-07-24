США и Киев знали о недостатках, но Киев всё равно начал наступление

Американское новостное издание The Wall Street Journal сообщает, что вероятность крупномасштабного прорыва ВСУ снижается. Что интересно, газета указывает на то, что изначально Запад знал, что у Киева нет необходимого количества вооружения и подготовленных солдат, необходимых для вытеснения российских сил. Киев надеялся, что "украинская храбрость и находчивость помогут". Однако, этого не произошло.

Сейчас же и Киев и Запад сами признали, что контрнаступление идёт очень тяжело, а изначальные силы украинской армии были несколько переоценены. Сказывается и недостаток вооружения, и общая измотанность личного состава. К тому же, резервы потихоньку истощаются, а боеприпасы надо экономить, иначе Украина рискует потерять отвоёванные земли сразу после контрнаступления.

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Россия же, наоборот, не экономит свои снаряды, стабильно осуществляя удары крылатыми ракетами по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Так в ночь на 23 июля ударом высокоточного оружия ВС РФ поразили объект с иностранными наёмниками, а также место сборки беспилотных катеров-камикадзе.