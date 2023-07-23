В ходе удара также был накрыт объект с "иностранными специалистами"

Министерство обороны России заявило, что сегодня ночью ударами высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования были уничтожена места изготовления безэкипажных катеров-камикадзе, а также места, где осуществлялось планирование их применения. Данные объекты были поражены в районе Одессы.

По словам МО РФ на поражённых объектах находились иностранные наёмники. Как заявили в ведомстве: "Все спланированные к удару цели уничтожены".

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Ранее сообщалось, что в ходе отражения удара украинская ПВО повредила Спасо-Преображенский собор и многоквартирный жилой дом в Одессе, так как две ракеты "сработали нештатно" т.е. упали не долетев до цели.

Напомним, что ранее Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море, заявив, что сейчас её противокорабельный арсенал значительно больше, чем был год назад. Помимо советских ракет "Нептун" у ВСУ появились американские "Гарпуны", а также целый парк беспилотных катеров-камикадзе. Однако, если таковой арсенал действительно есть у Украины, остаётся вопрос, почему она его ещё не применила.