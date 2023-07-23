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McLaren представила эффектный автомобиль — концепция машины была взята из компьютерной игры
Обычно реальные автомобили переносятся в компьютерные игры. С новым автомобилем McLaren произошло обратное. Раньше Solus GT существовал только в вымышленном игровом мире Gran Turismo Sport, зато теперь авто существует в реальности

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В компьютерных играх можно владеть и управлять такими транспортными средствами, которые многие простые смертные никогда не смогут себе позволить в реальной жизни. До сих пор модель McLaren Solus GT была одной из тех выдуманных машин, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Но теперь футуристический автомобиль стал реальностью.Изображение с сайта McLaren

Производитель автомобилей McLaren представил лучшее доказательство того, что фантастика и реальность могут сливаться. Автомобиль Solus GT, концепция которого была взята из видеоигры Gran Turismo Sport, был презентован как реальный автомобиль и превзошел всех конкурентов своим элегантным дизайном.
Не только дизайн оставил конкурентов не у дел. Никто не мог угнаться за автомобилем на знаменитом подъеме в гору на Фестивале скорости в Гудвуде.Изображение с сайта McLarenКонцепт Solus GT дебютировал в игре Gran Turismo Sport 2017 года и стал настолько популярным среди фанатов, что компания решила создать 25 автомобилей ограниченной серии на основе виртуального авто.
McLaren Solus GT не сможет продемонстрировать свои 829 л.с. и 650 Нм крутящего момента в обычном городском трафике. У авто одноместная кабина: машина с секвентальной 7-ступенчатой коробкой передач была разработана исключительно для гоночной трассы.Изображение с сайта McLarenИзображение с сайта McLarenИзображение с сайта McLarenЗакрытая конструкция со сдвижным капотом имеет мало общего с обычными автомобилями и напоминает реактивный самолет. Благодаря особой аэродинамике безнаддувный 5,2-литровый двигатель V10 концепт-кара McLaren разгоняется с нуля до сотни км за 2,5 секунды. Неудивительно, что при весе менее 1000 кг автомобиль является типичным легковесным транспортным средством.Некоторые характеристики

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Через изогнутый стеклянный купол водитель получает симметричный 180-градусный панорамный вид на гоночную трассу. Ожидается, что Solus GT с максимальной скоростью более 200 км/ч установит самое быстрое время прохождения трассы на Фестивале скорости в Гудвуде среди всех McLaren.
И хотя, по слухам, цена за автомобиль составляла около $4 млн, все 25 автомобилей были распроданы, когда они только поступили в продажу.

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#mclaren #solus gt #спорткары
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