Недавно обнаруженный белый карлик показывает две совершенно разные половины: с одной стороны доминирует гелий, а с другой — водород. Учёные поражены объектом, которому они дали многозначительное имя Янус

Двуликая звезда

Астрономы сделали странную находку на расстоянии 1300 световых лет от Земли: они столкнулись с вращающимся белым карликом с двумя совершенно разными половинами. Поверхность одной части звезды состоит из гелия, а другой части состоит из водорода. Об этом сообщила международная исследовательская группа в статье, опубликованной в журнале Nature в середине июля.

Исследователи назвали объект Янус. Название отсылает к двуликому богу в древнеримской мифологии, который олицетворяет начало и конец, а также другие двойственности в мифологии. Он изображается с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны.

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Исследовательская группа наткнулась на странный объект случайно. В рамках обычного исследования с помощью телескопа Zwicky Transient Facility астрономы наблюдали за космосом в поисках изменений яркости звёзд. Они обнаружили, что Янус естественным образом сильно меняется в зависимости от того, какой стороной его поверхность обращена к телескопу. Его яркость меняется каждые 15 минут.

Первый белый карлик такого рода

Это первый случай, когда белый карлик продемонстрировал такую аномалию. Астрономы изучали Януса различными способами, чтобы определить, что объясняет разные уровни яркости звезды. Наконец, причиной оказалось распределение двух химических элементов гелия и водорода, излучающих свет с разной длиной волны.

Магнитное поле как вероятная причина

У учёных пока нет удовлетворительного объяснения разделению элементов звезды. Одна из гипотез предполагает наличие небольшого магнитного поля, которое может служить возможной причиной разделения объекта. Магнитное поле может создать «неоднородность температуры, давления или прочности элементов на поверхности».

Так называемые белые карлики — это стадия умирающей звезды, на которой она сжимается до размеров планеты, похожей на Землю. Но огромная масса остаётся. Эта высокая плотность приводит к особенно сильной гравитации.

В случае белых карликов тяжелые элементы направляются к центру звезды. В верхнем слое остается только самый лёгкий элемент, обычно гелий или водород. По словам исследователей, помимо гравитации, на распределение элементов могут влиять и другие факторы, например, в данном случае магнитное поле.