Хвалёный БТР НАТО забуксовал на песчаных дорогах Донбасса

В сети распространяется видео, на котором в песках Донбасса увяз американский бронетранспортёр International MaxxPro. Машина пыталась выбраться своими силами, но безуспешно. Продолжения видео не последовало и дальнейшая судьба техники осталась неизвестна.

Это уже не первый раз, когда техника НАТО не может справится с бездорожьем на Украине. Ранее в сети появлялась фотография "зарывшегося" в грязь немецкого Леопарда. Справедливости ради, стоит отметить, что и танки советского образца не всегда могут справиться с болотистой местностью.

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Бронемашины MaxxPro были поставлены на Украину ещё летом прошлого года. Что интересно, ещё до поставки техники многие эксперты писали, что она не приспособлена для действий в условиях сурового бездорожья.

Но основная задумка при создании этих бронемашин была в другом. Они были призваны заменить устаревшие Humvee, которые оказались беззащитными в условиях минной войны в Ираке. Новое транспортное средство, должно было выдерживать взрывы мин, весом до 7 кг. Поэтому в итоге получился довольно тяжелый и громоздкий броневик, весящий до 14000 кг.