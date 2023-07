Легендарный кантри-исполнитель и музыкант Джонни Кэш умер 20 лет назад. С помощью искусственного интеллекта его поклонники теперь знают, как бы певец пел «Barbie Girl» группы Aqua

В этом году исполняется 20 лет со дня когда скончался Джонни Кэш, 12 сентября 2003 года. Хит «Barbie Girl» группы Aqua занимал первое место в чартах синглов в конце 90-х. По случаю премьеры нового фильма «Барби» песня снова у всех на слуху, а с конца прошлой недели кавер-версия песни Джонни Кэша, созданная искусственным интеллектом, стала вирусной на YouTube. В коротком ролике становится понятно, насколько обманчиво реальна имитация голоса Джонни Кэша.

Настроенный на мелодию классической песни Кэша «Folsom Prison Blues», голос кантри-певца, имитируемый искусственным интеллектом, исполняет песню «Barbie Girl» группы Aqua. Ещё ИИ-клон певца поёт «Wannabe» от Spice Girls и «Party In the U.S.A.» Майли Сайрус. Всего за восемь дней видео просмотрели более 800 000 раз. Канал YouTube There I Ruined It, создавший ИИ-кавер, приобрел популярность, демонстрируя поп-песни с голосами, сгенерированными ИИ и имитирующими легендарных певцов.

В интервью Business Insider Дастин Баллард, основатель There I Ruined It, поделился некоторыми соображениями о своей работе. Сначала он записывает песни своим голосом, чтобы иметь возможность как можно лучше имитировать желаемого певца. Модель голоса ИИ, обученная на вокальных фрагментах оригинального исполнителя, затем преобразует их голос в голос исполнителя. Чтобы усилить иллюзию того, что это настоящая песня из каталога исполнителя, он использовал оригинальную песню Кэша «Folsom Prison Blues», а не оригинальную музыку из «Barbie Girl».

Кавер Кэша — один из многих, которые до сих пор были размещены на YouTube-канале There I Ruined It. Юристы, специализирующиеся на музыке и авторском праве, уже выразили обеспокоенность по поводу интерпретаций песен, созданных искусственным интеллектом, которые стали вирусными в интернете. Уже приняты меры по защите интересов артистов. Однако на данный момент большинство ИИ-кавер-версий носят исключительно развлекательный характер.