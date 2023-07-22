В интернете обсуждали "Барби" и "Оппенгеймера" и придумали новые названия для лент, моментально ставшие мемами у любителей кино

Такие термины, как Barbenheimer, Boppenheimer и Oppenbarbie, в настоящее время популярны в социальных сетях. Но что стоит за этим последним интернет-феноменом?

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Мем Barbenheimer («Барбенймер», написание «Барбенгеймер» на русском тоже используют) быстро завоевал популярность, поскольку поклонники «Барби» и «Оппенгеймера» поняли, что долгожданные фильмы должны выйти в кинотеатрах в один и тот же день.

С одной стороны, уже вышел «Оппенгеймер», мрачный пересказ жизни Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы. С другой стороны, прошла премьера «Барби». Это лёгкая и красочная комедия, которая с юмором антропоморфизирует жизнь культовой детской куклы.

На первый взгляд это сочетание может показаться странным, учитывая, что фильмы ориентированы на аудиторию с разными интересами, ведь «Барби» нацелена на более молодую, женскую аудиторию, а «Оппенгеймер» — на мужчин старшего возраста. С точки зрения маркетинга это классическая контрпрограмма, в которой два фильма выходят в прокат таким образом, чтобы не отнимать зрителей друг у друга.

Реакция в социальных сетях также не заставила себя ждать. Поклонники начали создавать мемы, сравнивая и даже смешивая контрастные темы и цветовые палитры фильмов. Киноафиши комбинировались, главные герои изображались в необычных ситуациях, сплетались слоганы картин и место действия в лентах.

Результатом стало появление мема Barbenheimer («Барбенгеймер») — по сути, это словесный симбиоз названий двух фильмов.



