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Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"

RTX 3060Ti является самой популярной картой как у геймеров, так и у майнеров. Смогли ли вендоры исправить эту фатальную ошибку с высоким напряжением на память.
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Приветствую тебя, уважаемый читатель. Сейчас я расскажу тебе свою историю, почему я купил RTX 3060Ti, после того, как её не хейтил если только самый ленивый. Я эту покупку делал осознанно. Я мог купить видеокарту из "красного лагеря" или более надёжную RTX 3060. Но я считаю, что эта тема с Хайниксом очень сильно раздута. Да, несомненно, брак есть и он довольно большой, если верить "спецам с Ютуба". Но не стоит забывать, что в 2021 году очень много людей, жаждущих халявных денег, и которые в майнинге если что и знают, то это запустить майнер и нажать кнопку: Бабло.И к сожалению, эти новички в майнинге понятия не имели, что такое температура. Работает, да и фиг с ней. И весь удар на себя приняла RTX 3060Ti, так как эта видеокарта по показателю цена-мегахеш была самой выгодной покупкой. Копает как RTX 3070, но стоит дешевле на 10-20 тр. Надо брать! Я считаю себя опытным майнером (начал заниматься майнингом с начала 2021 года). И я знаю о майнинге практически всё. Это не так сложно, как кажется, ведь там всего одно важное правило: удержать комфортную температуру на видеокарте.

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Я читал много статей, и у некоторых ребят "проблемные карты на Хайниксе" уже работают второй год и всё отлично. А почему? Брак же. Хм. что то-тут странно. И я решил купить себе 3060Ti. Мой выбор пал на:

Карта новая из магазина Dns. Это было важно. Страховка в виде гарантии будет не лишней. Я выбрал способ оплаты: в магазине при получении товара. Мне было важно, чтобы карта была производства 22-го года. Если бы привезли 21-го года выпуска, я бы отказался от покупки. И был приятно удивлён, когда увидел серийный номер карты:

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Я решил, что карту надо покупать, потому что если и были там проблемы с памятью или напряжением, то в этой версии их нет. Так как у ремонтников все карты выпуска 21-го года, апрель-май. То есть неопытные майнеры жарили их целый год и пришли к логическому завершению. Что касается моей видеокарты. а именно:

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Gigabyte GeForce Rtx 3060 Ti Gaming Oc (LHR) Gv-n306tgaming Oc-8gd rev2. 0.

Она супер холодная. Сейчас на улицы 40 градусов тепла, а температура карточки 50 градусов. Это просто шикарные температуры, мне очень нравятся. Покупку видеокарты с Алиэкспресс я никогда не рассматривал, потому что там нет никакой ГАРАНТИИ. Я готов переплатить 5 тысяч рублей ради такой приятной плюшки на 3 года.

Пломба на месте :

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 Термопрокладки установлены качественно: Чтобы себя ещё больше обезопасить, так как были случаи когда неопытные геймеры прикручивали видеокарту к корпусу "царапали" крепежную планку шурупом. И им отказывали в гарантии с пометкой : "незначительные механические повреждения" . Я себя заранее обезопасил закрутив видеокарту болтиком в пластмассовой оплётке :

Покупкой полностью доволен. Так как видеокарта абсолютно беспроблемная. А если что и случится, в чём я сомневаюсь, то гарантия 3 года у крупного дистрибьютора греет душу. Так вот какой итог?

Нет никакого брака. На видеокартах 22-го года выпуска.

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Всем спасибо! До встречи!

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