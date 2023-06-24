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Давно я не выпускал новые серии "Чимбальбома", все наверное уже и позабыли... Так что пришло время выпустить новую часть, как раз у меня подвернулись под руку старые фото из бородатых времён, хотя в те временя бородатыми считались другие времена.

Но не суть важно, сначала я пройдусь по фото которые были сделаны камерой кнопочного телефона Motorola SLVR L7, а чтобы всё выглядело не слишком печально, я постараюсь обработать фотографии, но при этом не исказить.

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Про методы обработки можете почитать в следующей статье:

Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети

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Конечно обработка может выйти не идеально, однако это лучше каши из квадратиков JPEG сжатия, хотя кубики даже после обработки могут себя проявлять, но я стараюсь чтобы оригинал не был искажен, так что выбирать не приходится...

В общем начнём с малого:

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Здесь какие-то желтоцветы и нераспустившиеся лилии:

Похоже здесь есть лук...

И нет, обработка не делает снимки настолько плохими, для тех кто не верит я вставлю оригинал для сравнения:

Далее на фотографиях роза, правда не сразу понятно что это такое:

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Пушистые пионы получились весьма неплохо:

И напоследок будет ирис, на этом пока что закончились фотографии сделанные на кнопочный телефон Motorola SLVR L7 с камерой 0.3 МП.

Далее будут фото сделанные на смартфон ZTE Blade, у него заявлена камера на 3 МП, но по факту установлен сенсор разрешением всего ~1.3 МП, потому есть смысл просто добавить резкости и сжать размер по ситуации в зависимости от каждого конкретного фото в отдельности.

Можно было конечно и через нейросети прогнать фотографии, но если обрабатывать не искажая оригинал, то общий выигрыш совсем незначительный выходил, потому я решил обойтись более простыми методами обработки в виде простой резкости в зависимости от степени размытия и уменьшение размера, просто чтобы выглядело более-менее нормально.

Начну с ирисов, на этот раз уже другие:

Продолжу пионами, почему бы и нет, ведь они такие розовые и пушистые...

Пионы закончились, но гвоздики не позволят ослабить розовый накал:

Как-то слишком много розового, нужно разбавлять...

Хотя ладно, следует закончить раз уж начал вываливать массу розовых гвоздик.

Вблизи они выглядели гораздо лучше:

Перейду сразу к одуванчикам:

От одуванчиков можно перейти ко всякой разной травке, только не подумайте, это просто сорняки... Вообще даже сорняк может выглядеть круто если правильно сфотографировать...

Хм, вообще земляника это не цветок, но почему бы не добавить в статью про цветы?

Бульба (картошка) тоже не цветок, но не вижу ничего плохого в её присутствии здесь:

Ежевику тоже оставлю за компанию с божьей коровкой.

Маргаритки возвращают цветочное настроение!

Но тут же вырвался из грядки странный спаржевый куст:

Впрочем, маргаритки не уступают свои позиции и снова в кадре:

Похоже настало время перейти к лилиям... Душистых лилий много не бывает? Вообще бывает, если переборщить то дышать будет нечем рядом с лилиями...

А это? Это просто что-то приуныло в сторонке:

Это я не знаю что, но поисковик говорит что чернокорень, в любом случае выглядит как цветок, а значит всё нормально:

Дальше насколько помню бузина, чем не цветы:

А вот и колокольчики, вернее наперстянка, правда ещё не распустившаяся:

Ещё одна штука про которую я не знаю, но поисковик говорит что это звездчатка:

А вот и ромашка! Что? Не ожидали? Реальность штука суровая, а в ней и ромашки суровые, точнее пахучие:

Ну а теперь всякие зародыши и не только:

Просто клумбы со всякими цветочными растениями:

К сожалению не всё попало в фокус камеры, но георгины получились неплохо:

Цинния судя по всему чувствует себя более чем отлично, впрочем, молочай тоже прекрасно себе сидит вместе с клевером и какими-то пушистиками:

В завершение горшок с фиалкой, а на фоне можно заметить ПК, который разгонялся в хвост и гриву:

На этом закончились старые фото по тематике цветов, может быть как наскребу по сусекам, так и выпущу ещё один Чимбальбом посвященный цветочкам, почему бы и нет.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.