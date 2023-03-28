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На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux

Linux дистрибутивы прекрасны, они во всём лучше форточек, но злые корпорации то и дело вставляют палки в многогранные как алмаз колёса...
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Свобода и непринуждённость

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Отличительная черта дистрибутивов Linux это свобода! Ведь каждый волен выбирать, устанавливать дистрибутив или нет!

А чтобы пользователь чувствовал себя в безопасности, ряд дистрибутивов настоятельно рекомендуют задать пароль для шифрования файловой системы! Но можно этого и не делать, тогда просто недоступна кнопка "продолжить", пользователь всегда свободен в своём выборе!

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Надёжность и стабильность

Стоит ли говорить про надёжность и стабильность дистрибутивов Linux? Конечно нет! Ведь дистрибутивы Linux надёжны и стабильны как швейцарские часы! Не то что какая-то там Windows!

Прекрасный графический интерфейс

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Ни для кого не секрет, что в любом дистрибутиве Linux графический интерфейс лучше чем в Windows!

Кто вообще посмеет сказать, что у дистрибутивов Linux ужасный пользовательский интерфейс? Только глупые фанатики отвратительной Microsoft Windows!

Функциональность и удобство

Ещё одна отличительная черта всех дистрибутивов Linux!

Даже настройка формата даты и времени просто идеальна, никаких лишних кнопочек и настроек, всё ради удобства пользователя! А то в этих богомерзких форточках столько всего лишнего, позволяют не только до секунды настроить время, но ещё и формат отображения поправить как угодно, ужас! Пользователю это не нужно, только синие экраны провоцируют все эти настройки!

Отличная система распространения и установки ПО

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Репозитории и центры приложений это гордость дистрибутивов Linux! Ведь можно устанавливать софт не только через интернет, но и с помощью автономных DEB пакетов!

Ведь если не получилось через терминал что-то установить, всегда можно это сделать через центр приложений, главное не забывайте вводить пароль для предоставления root прав при каждом действии, безопасность превыше всего!

Ну а если не получилось и через центр приложений установить автономный DEB пакет, всегда можно выкачать всё через интернет! Ведь интернет есть абсолютно везде, причем максимально быстрый и максимально дёшевый, буквально даром!

Ну а если в процессе что-то пошло не так, ничего страшного! Система ведь продолжает работать? Что ещё надо? Мешает лишний ярлык? Просто прочитайте мануалы "Как убрать иконку из каталога приложений"!

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Приветливое и дружелюбное сообщество

Ещё одна гордость дистрибутивов Linux, это сообщество! Оно максимально приветливое и дружелюбное, люди всегда готовы помочь с любой проблемой! Где вы такое видели у гадкой и неправильной Microsoft Windows?!

Отличная поддержка оборудования

Linux дистрибутивы отлично дружат с разнообразными ноутбуками и ПК, и в случае проблем они продолжают работать несмотря ни на что! Не то что ужасная и проблемная Microsoft Windows!

А работа с мониторами и драйверами в дистрибутивах Linux просто доведена до идеала!

Linux бесподобен

Linux дистрибутивы настолько хороши, что Microsoft в отчаянии "заносят Linux в Windows"! Почему же такого не происходит в Linux? Всё просто, ведь Linux не нуждается в кривом софте от ужасной Windows!

И многое другое

Есть ещё очень много хороших сторон у Linux дистрибутивов, о них можно говорить бесконечно, но пора бы закончить статью, ведь того что я уже показал достаточно, чтобы понять, что Microsoft Windows просто ужасная операционная система, она и рядом не стоит с дистрибутивами Linux!

Конечно, сейчас набегут проплаченные фанатики Microsoft Windows и будут рассказывать какие линуксы плохие! Не Верьте им! Они проплачены корпорацией зла!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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