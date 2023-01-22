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Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии

Недавно я делал обзор туалетной бумаги, но сейчас пришло время сделать еще один обзор, ведь в Беларуси такую бумагу я не видел...
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Что особенного может быть в туалетной бумаге? Обычно ничего, но сейчас будет обзор туалетной бумаги произведенной в Грузии, название бумаги написано на двух языках, тем временем подробная информация на грузинском языке.

Написано что бумага однослойная, экологически чистая и произведена из чистого сырья без химических добавок, срок годности не ограничен, производитель "Eco Paper" ("ეკო პეიპერი").

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В общем аккуратный рулон туалетной бумаги, стоимость точно не скажу, чек уже выбросил, но в целом стоила примерно аналогично как в Беларуси обычно стоили подобные рулоны бумаги.

Бумага плотная, пальцем сложно надавить.

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Клей не жалели на упаковку, бумага однослойная, как и заявлено, при этом она перфорированная, на вид действительно сделана без красителей и химических добавок.

Перфорация грубая, только с третьего раза я смог оторвать кусочек туалетной бумаги не разорвав саму бумагу, после белорусской бумаги непривычно.

На растяжение бумага тоже непривычная, она вроде и растягивается, а вроде и не очень, в Беларуси бумага если растягивается, то она тянется сильно и не разрывается до последнего.

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Впрочем, на упаковке было сказано что бумага из чистого сырья без химических добавок, потому ничего странного в том, что она разорвалась при растяжении.

Что по качеству самой бумаги, есть дырки в листах, именно поэтому не могу сказать что это отличная бумага, в Беларуси я видел более качественную бумагу местного производства, и более плохого качества бумага в Беларуси тоже попадалась, так что качество этой грузинской бумаги скорее хорошее.

К сожалению у меня нет сейчас измерительных инструментов под рукой, потому я не могу провести измерения туалетной бумаги, но это ведь небольшой обзор, так что и так сойдет.

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обзор chimbal туалетная бумага грузия
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