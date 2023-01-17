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Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться

Настало время проверить плоды своих трудов, а именно, использовать преимущества компактного системного блока в деле...
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Я уже закончил разработку экспериментального образца компактного ПК из подручного хлама, и он отлично себя продемонстрировал в домашних условиях, но что будет с ПК за пределами "зоны комфорта"? Именно это я и узнаю.

И вот ПК был упакован в коробку от 15.6 дюймового ноутбука, вообще без проблем, но системный блок это не ноутбук, ему нужна периферия и монитор для полноценной работы, что конечно же я упаковал в другую коробку.
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И так мой системный блок отправился в путешествие через снежные долины с гулями.

А после через морскую даль с гулями и чайками...

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Наконец настало время расчехлить ПК и написать про это статью используя этот же ПК.

Но прежде чем продолжу, следует рассказать что системный блок перевозился как "ручная кладь" в сумке с двумя коробочками, одна коробочка с графическим планшетом и переходниками, вторая с мелочью нужной в быту.

Никаких проблем не возникло в процессе перелета из одной страны в другую на самолете, конечно сдавая монитор в багаж я был готов к тому что монитор может приехать разбитым, но Belavia работают отлично, багаж пережил поезду идеально.

В итоге менее чем за 1 час ПК был собран и готов к работе, опять же в неспешном темпе, на самом деле систему можно собрать менее чем за 30 минут, и все поместилось на крохотном столе.

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Немного поигрался в игры, чисто для галочки, в общем никаких проблем, ничего не сломалось в процессе перемещений.

А еще я понял что во многих местах есть телевизоры, и тащить с собой монитор может быть не очень целесообразно.

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Хотя телевизор подвешенный на стене явно не стоит рядом с полноценным монитором в плане удобства использования.

Безусловно мой ПК весьма компактен и ему нет никаких заводских аналогов в таком же размере при использовании полноценной видеокарты и блока питания, однако ранее я использовал свой ПК сугубо в домашних условиях.

Сейчас же я свой ПК использую в другой стране, и на личном опыте могу рассказать некоторые нюансы.

Упаковка:

Здесь ничего особенного, мой ПК настолько маленький, что без проблем влез в коробку от 15.6 дюймового ноутбука, и даже осталось место лишнее по бокам, ибо корпус имеет толщину менее 11см с учетом накопителей на крышке.

Монитор уже сложнее, 25 дюймовый AOC Q2577PWQ просто так не взять в ручную кладь, только в багаже его место, тем более одна только подставка монитора весит 2кг, но у меня осталась еще коробка от 27 дюймового AOC, в неё я и сложил 25 дюймовый монитор вместе с другими вещами.

Сам монитор упаковал в родной пенопластовый чехол, повезло что он влез в другую коробку по толщине.

Ручная кладь:

Да, мой ПК прекрасно поместился в сумку ручной клади находясь в коробке от ноутбука, а рядом еще несколько коробок с мелочами поместились, и никаких претензий со стороны таможенников ко мне не было во время перелета.

Я просто соблюдаю установленные правила, это не всегда бывает легко, но правила устанавливают не просто так, особенно в авиакомпаниях и на таможне.

Для ручной клади обычно установлены жесткие ограничения по весу и размерам, просто потому что технически в самолет обычно больше не лезет на полку если все пассажиры возьмут ручную кладь близкую к пределам нормы, но у меня с этим не было проблем.

Вес и удобство:

Пожалуй основным неудобством был вес моего ПК (~7кг), ручки моей сумки оказались недостаточно удобными, до мозолей дело не дошло, но приятного мало носить сумку общим весом 9кг по аэропорту, особенно в очередях...

Это верно и для багажа, в который я положил свой монитор, 16кг и маленькая ручка это очень плохое сочетание, не надо так делать, ручки должны быть удобными и комфортными, а еще лучше купить чемоданы/сумки специально предназначенные для перемещений на большие расстояния.

В общем если не брать с собой здоровенный монитор, то с моим компактным ПК в самодельном корпусе вполне комфортно можно путешествовать, хотя я даже не думал его возить далеко когда только начинал проект.

Общее:

В целом если к своему компактному ПК я приделаю еще и ЖК матрицу, то монитор можно будет вообще не брать в багаж, одной ручной кладью можно будет обойтись, но это уже идеи для дальнейших экспериментов, сейчас же системный блок и монитор отдельно, и одно без другого работать не будет.

И все же если выбирать между ноутбуком и ПК, то для путешественника лучше всего подойдет именно ноутбук...

Конечно, мой ПК с размерами ~10x30x40см уникальный случай, заводских корпусов позволяющих вместить все используемые комплектующие просто не существует в продаже с такими размерами, но даже так, я бы предпочел взять ноутбук вместо ПК при перелете в другую страну.

Про ПК в заводских корпусах из магазина я вообще молчу, их только в багаж, или собирать из специфических комплектующих формата ITX/SFF и т.п., и то далеко не каждый корпус выйдет в итоге компактнее моего самодельного с ATX комплектующими на борту...

В общем компактнее выйдет только ноутбук, ибо полноценный ПК уже только в другом самодельном корпусе выйдет собрать, и это будет уже весьма сложная задача если не жертвовать форматом блока питания, системной платы и видеокарты.

Хотя с другой стороны ноутбук весьма неполноценная вещь, и едва ли мне хватит возможностей ноутбука в целом, но реальность такова, что с ноутбуком будет гораздо проще перемещаться.

В общем проблем с перевозкой моего компактного ПК скорее нет, чем есть, проблема только с монитором, но эту проблему можно решить технически, достаточно прикрутить ЖК матрицу к крышке системного блока, и SSD на крышке не будут вызывать припадки у психически нездоровых людей, и монитор всегда с компьютером.

На этом пожалуй закончу.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Дно не пробьют пока крышка цела, по крайней мере сверху...


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