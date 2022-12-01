За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Пытаясь подобрать ЖК матрицу для установки в компактную MicroATX систему, я обнаружил несколько условно рабочих древних ноутбуков, один из них запустил и посмотрел на что он способен.

Ноутбук условно рабочий, и я это не просто так сказал, ибо он не всегда с первого раза включался, тем не менее, он вполне исправен когда успешно запущен.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Начинка у ноутбука следующая:

реклама

ОЗУ: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 (256 МБ, 133 МГц, , 2.5в, 2 ranks, 4 banks), Infineon 64D32020GDL7B (256 МБ, 133 МГц, , 2.5в, 2 ranks, 4 banks)

Процессор: Mobile Intel Pentium 4M, ядро Nothwood, степпинг C1, частота 2000 МГц, множитель 12-20x, 12K кэш L1 инструкций, 8 КБ кэш L1 данных, 512 КБ кэш L2, поддерживает набор инструкций x86/MMX/SSE/SSE2.

Системная плата: Compaq Evo N800C (Magellan MVB, 6870BM110A1 Rev 0.54).

Чипсет (северный мост): Intel RG82845MP SL66J (Intel Brookdale i845MP), контроллер памяти DDR-266 SDRAM (1 канал), AGP 2.0 (1x, 2x, 4x), шина чипсета Intel GTL+ (64 бит, 100 МГц QDR, 3200 МБ/с).

реклама

Чипсет (южный мост): FW82801CAM SL5YP (Intel 82801CAM ICH3-M), аудио кодек Analog Devices AD1886A, шина чипсета Intel Hub Interface (8 бит, 66 МГц QDR, 266 МБ/с).

Видеокарта: ATI Mobility Radeon 7500 (1002-4C57 / 0E11-004A), AGP 4x, 32 МБ DDR (128 Bit, ~176 МГц, 5632 МБ/с), скорость локальной памяти 176 объемов за секунду (5632 МБ/с / 32 МБ).

Графический процессор M7, ~260 МГц, 2 ROPs (522 Mpix/s), 6 TMUs (1566 Mtex/s), 1 вершинный конвейер (v1.1), 2 пиксельных (v0.5), DirectX 7.0, OpenGL 1.3.

HDD/ODD: WD600 (WD600UE-22HCT0, 60 GB, IDE, 2.5"), IBM SR-8175-M (DVD-ROM).

реклама

Далее немного синтетических тестов, здесь ничего нового, Intel Pentium часто проигрывает гораздо более низкочастотным AMD Sempron и Athlon своего времени.

Здесь же можно заметить забавный факт, Pentium 4M при частоте 2000 МГц порой едва быстрее двух старых Pentium III каждый из которых имеет частоту 500 МГц, вот они, настоящие "кукурузные" мегагерцы.

Я еще сделаю сводную таблицу результатов в конце статьи, потому не буду здесь расписывать результаты по каждому конкретному тесту.

А теперь я подключаю флешку с другими тестами, и внешнюю мышку, тачпад и "бубенчик" (pointstick) в клавиатуре конечно забавные вещи, но полноценная мышь гораздо лучше.

Но ноутбук завис намертво когда мышка уже была подключена и драйвер установился, это не спроста, особенно учитывая что ноутбук не с первого раза включался...

Так или иначе я снова запустил ноутбук, на всякий случай проверил температуру по датчикам, ничего странного не обнаружил в итоге, да и физически явно чувствовалось что с охлаждением у ноутбука нет особо проблем.

Если кто-то скажет что GPU-Z показывает 100 градусов на процессоре и это якобы странно, то разочарую, это нормальное явление, GPU-Z может показать и -163 градуса в датчиках, и вообще не показать ничего.

Далее тесты, на этот раз тесты для видеокарты, к сожалению пиксельные конвейеры у видеокарт поколения Radeon 7000 вышли не полнофункциональными, и тесты с шейдерами версии 1.1 не выходит запустить, хотя с вершинными шейдерами проблем нет.

Закончив с D3D RightMark я принялся устанавливать самую последнюю версию драйвера, на официальном сайте AMD нет раздела для мобильных чипов Radeon 7000 серии, но есть драйвер 6-11-pre-R300 для обычных Radeon 7000 серии.

Но драйвер не хотел устанавливать себя, сначала ругался на NET Framework, его установил без проблем, это же не Linux где нужно плясать над бубном и молится всем богам чтобы ничего не поломалось в процессе работы с заклинаниями в терминале...

Хотя в итоге я не смог установить драйвер официально предоставленный AMD, но и Windows XP при этом не поломалась, в общем все нормально пока, ибо я уже понял что нужно искать драйвер именно для мобильной Radeon 7500.

Найдя подходящий драйвер я его установил, и конечно же ноутбук нужно перезагрузить.

В итоге я установил такой же драйвер, что уже был установлен в системе, только теперь есть контрольная панель Catalyst.

В драйвере есть по умолчанию отключенная галочка для поддержки 32 битного Z-буфера, включаю конечно же, раньше было хорошо, можно было включить искусственно отключенный функционал, порой даже официальными средствами, не то что сейчас...

Сейчас даже официально присутствующий функционал порой запрещают использовать в зависимости от "тараканов" в голове у производителей и разработчиков.

Установил ATI Tray Tools, побаловался с разгоном немного, 300 МГц по чипу без артефактов вышло, 200 МГц память просто набросил и работает без проблем, в общем разгон ощутимый вышел, но использовать его не буду в играх, потому сбрасываю.

RivaTuner 2.24 тем временем оказалась бесполезна, она не захотела работать с установленным драйвером.

Дальше перехожу к играм, у меня не было ни времени, ни желания собирать целую пачку игр для тестов потому обошелся первыми попавшимися играми.

Несмотря на ограничение FPS, и некоторые просадки во время игры, Unreal Tournament 1999 отлично работает и в эту игру очень комфортно играть, а все потому что ноутбук старый, железо старое, операционная система Windows XP не имеет никаких лишних костылей называемых "композитор рабочего стола", и прочих лишних прослоек дополнительно вносящих задержки тоже нет.

Проще говоря игра работает как положено с минимальной задержкой ввода и вывода, на современных системах такое в принципе невозможно, производительность вроде и возросла кардинально, но фактическая скорость систем снизилась, я уже не говорю про мертворожденный "облачный гейминг" и фейковый FPS в современных видеокартах с DLSS костылями...

А вот Alien Shooter Revisited уже не так хорошо работает как хотелось бы, нет, проблем с задержками нет что свойственны любым современным системам, проблема в утилитах мониторинга FPS, они неправильно накладывают свой оверлей на игру и порой заполняют собой весь экран, так что поиграть выйдет только если отключить FRAPS и прочие утилиты накладывающие оверлей на игру.

На этом я заканчиваю с играми и приступаю к разборке ноутбука.

Разбираю, первым делом извлекаю жесткий диск, один винтик, защелка, и HDD извлечен, никаких проблем.

С приводом DVD-ROM от IBM тоже не возникло особых проблем, разве что тянуть пришлось сильнее по вине нестандартного коннектора, но это не страшно.

Модули памяти можно заменить не разбирая ноутбук целиком, это очень хорошая практика для устройств которые сложно разобрать, и данный ноутбук я отнесу именно к таким устройствам, ибо его разобрать далеко не каждый человек сумеет...

Особенно предостерегу "домушников" (домашних мастеров), если что-то не открывается, не нужно это что-то дергать силой, ничего хорошего не выйдет, особенно если забыли открутить пару винтиков... Этот ноутбук до меня разбирали явно "домушники" дергающие все подряд, ибо некоторые винтики невозможно открутить так как втулки оторваны от корпуса.

Когда разбираете свою вещь, разбирайте хоть кувалдой, но когда берете чужие вещи ремонтировать, или даже просто "поменять термопасту", имейте совесть, работайте аккуратно, ибо уже на начальном этапе разборки я начинаю понимать откуда у ноутбука проблемы с запуском...

В общем ноутбук разобран, батарейка CMOS конечно же разряжена почти полностью, и это важно если у ноутбука проблемы... Полностью разряженная батарейка, и почти полностью, это совершенно разные вещи, особенно если ноутбук включали или подавали питание.

Батарейку заменил, гнездо в старом ноутбуке отлично работает с CR2025, в более современных ноутбуках гнезда бывают отвратительного качества, и вставленная CR2025 вместо CR2032 просто не работает, этот нюанс следует учитывать если устанавливаете батарейку "тоньше" чем положено, и дело не в подпружиненном контакте порой бывает, так что если батарейка прижата подпружиненным контактом в гнезде, это еще не значит что она хорошо работает.

Двигаясь далее я обнаружил причину по которой ноутбук не с первого раза включался, да и вообще завис один раз при подключении USB устройства...

Да, это сильный скол на северном мосте, кристалл абсолютно никак не защищен по краям от перекоса системы охлаждения, типичная практика запланированного устаревания у производителей, и одновременно ловушка для "домушников" которые любят дергать все подряд силой.

Впрочем, современные кристаллы от гораздо более скромных сколов погибают, тоже производители стараются как могут, ибо им выгодно если рабочая вещь от любого чиха превращается в мусор, и пользователь бежит покупать новый мусор.

Конечно, я мог бы заказать у китайцев потенциально рабочую микросхему и перепаять, но это как-нибудь в другой раз...

Двигаюсь к процессору, система охлаждения очень муторная в плане разборки/сборки, но качественная, очень качественная, в более современных ноутбуках я подобного качественного исполнения еще не видел, а межреберное расстояние достаточно большое чтобы пыль не собиралась клоками, хотя её явно чистили.

Термопаста судя по всему КПТ-8, эту пасту я вряд ли спутаю с любой другой, у настоящей КПТ-8 характерно качественная консистенция, хоть по краям уже затвердела, где был контакт с воздухом, а в зазоре между кристаллом и радиатором паста как новая.

Сокет mPGA479M, к сожалению это сокет для процессоров от Intel, его можно встретить во многих ноутбуках, но сделать апгрейд довольно проблематично бывает порой, это не AMD все же.

Из нерабочих ноутбуков я наковырял разных процессоров, но ни один не заработал, вполне вероятно что некоторые из процессоров вполне могли бы заработать в ноутбуке, но сколотый чипсет просто не запустился когда это нужно было... Так что я не могу точно сказать с какими процессорами ноутбук мог бы заработать.

В одном ноутбуке был найден даже процессор VIA C3 - 1.2AGHz, правда он распаян на плате, а еще его кристалл прекрасно защищен крышкой, VIA точно делали процессоры для людей, чего не сказать про других производителей стремящихся только пожирнее набить свои карманы деньгами.

В общем собираю все обратно с родными комплектующими.

Меня очень позабавила толстая прокладка в зоне VRM процессора одного из нерабочих ноутбуков, у меня просто нет слов...

На этом все, ноутбук после сборки снова не включался с "первого раза", вполне возможно это была его последняя разборка, или нет, ибо вполне может еще включится, но самое интересное я уже сделал.

Как и обещал, скоро будет сводная таблица результатов, что мне удалось собрать пока ноутбук был запущен.

И чтобы было с чем сравнивать, я возьму не только результаты других систем из таблицы AIDA64, но и сделаю тесты в виртуальной машине с процессором Ryzen 7 2700X.

Конечно, лучше установить Windows XP на сам ПК и отключить все лишние ядра и SMT, но я не хочу этим заниматься, тем более системная плата от Asus не может отключить ядра чтобы осталось только одно ядро, в Asus работают недостаточно умные люди, чтобы это работало как в системных платах от Gigabyte и MSI, потому сделаю тесты из виртуальной машины.

В общем как-то так, конечно же я дождусь, когда процессор завершит работу с конвертацией видео файлов прежде чем тестировать и собирать результаты в виртуальной машине.

Для начала cachemem и GPGPU.

Теперь интереснее, ибо тут в сравнение я поставил прошлое поколение процессоров (2x Pentium III-S и AthlonXP 1600+), и Pentium 4M имея 2000 МГц частоту ядра, в большинстве случаев едва конкурирует с AthlonXP (1400 МГц) и порой сильно уступает связке из двух Pentium III-S.

Ryzen 7 2700X хоть тестировался в виртуальной машине с одним ядром, но в одном тесте он проиграл связке из двух древних Pentium III-S, в остальном разрыв значительный обычно в пользу Ryzen, особенно в задаче, что сильно зависит от скорости ОЗУ (PhotoWorxx).

Далее тесты видеокарты, Radeon 7500 больше предпочитает 16 битный цвет, и Z-буфер в режиме 32 бит работает медленнее чем 16-24 бит, не удивительно почему в настройках по умолчанию 32 битный Z-буфер был отключен.

Видеокарта вроде и умеет в пиксельные шейдеры, но фактически не умеет, потому только простые тесты доступны в D3D RightMark.

На этом собственно все, можно попытаться снова запустить ноутбук и сделать тесты в играх, но чтобы это имело смысл нужно собрать еще несколько разных систем под старые игры, это не только усложнит работу в целом, но и перегрузит статью (нужно будет вторую часть писать).

Так что на этом закончу.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



