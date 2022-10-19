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Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета

Началось это дело с торговой площадки Wildberries, бродил по страницам всякого, и набрел на HY 610, дешевая термопаста с хорошими характеристиками, почему бы не попробовать, тем более цвет у пасты коричневый...
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На этот раз я решил изготовить термопасту из мусора, конечно, можно вообще без пасты обойтись если поверхности достаточно ровные, но если поверхность плохая то без пасты не обойтись...

Началось это дело с торговой площадки Wildberries, бродил по страницам всякого, и набрел на HY 610, дешевая термопаста с хорошими характеристиками, почему бы не попробовать, тем более цвет у пасты коричневый (или золотистый, судя по изображениям от других продавцов), очень уж хотелось чего-то нового, а то все серые да белые пасты.

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А еще приехало силиконовое масло Rexant ПМС-1000, тоже заказывал на торговой площадке Wildberries, на самом деле силиконовое масло приехало раньше чем HY 610, но представляю его в конце, ибо мотивацией для статьи стала именно дешевая паста HY 610.

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Вот оно, силиконовое масло ПМС-1000, при взбалтывании можно наблюдать пузырьки, но они спустя небольшое время полностью исчезают.

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Тестовые условия

В качестве тестовой системы будет использован старый ПК на основе AMD Phenom II x4 830 (HDX830WFK4DGM), охлаждение процессора PCCooler GI-X4B, системная плата Biostar A780L, два модуля памяти DDR2 на 2ГБ (в сумме 4 ГБ), видеокарта GeForce 9600GT, блок питания на 400 Вт.

Почему я выбрал столь старую конфигурацию? Причина одна, и она в замере температуры, Phenom II x4 830 произведен по маркетинговым нормам 45 нм., современные же процессоры производят по маркетинговым нормам ~7-12 нм...

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Проблема в том, что современные процессоры произведенные по маркетинговым нормам 7-12 нм зависят не столько от скорости передачи тепла между крышкой и радиатором, сколько от слоя между крышкой и рабочей зоной кристалла, следовательно, они непригодны для тестирования эффективности термопасты.

Просто не выйдет взять для тестов R5 5500 или R7 2700X, у них при стрессовых условиях в кристалле температура выходит на десятки градусов выше, чем на поверхности крышки, и это критично при тестировании термопасты.

Но оставим в покое современные процессоры и перейдем к тестовому экземпляру.

Просто намазать пасту и установить радиатор на процессор не выйдет... Теплопроводность используемых в системах охлаждения и крышках процессоров металлов многократно выше теплопроводности любой термопасты.

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Не факт что прямой контакт будет, но я использую обычную башню, а не специальную систему охлаждения для тестов с заполированным пятаком до зеркала, потому не исключен прямой контакт металлов в обход пасты.

Чтобы передача тепла гарантированно происходила только через термопасту, я наклеил две полоски скотча в два слоя, таким образом исключу возможный прямой контакт металлов и искажение результатов.

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Заводские варианты

Прежде всего представлю заводские варианты что будут участвовать в тестировании, первым делом пойдет Solins КПТ-8, она не первой свежести, но меня это не смущает.

Далее китайская GD-100, тоже не первой свежести, но кого это волнует, в магазинах тоже лежат пасты далеко не первой свежести зачастую, причем в шприцах где невозможно перемешать пасту...

Еще у меня нашелся образец с заявленной теплопроводностью >7.5 Вт/м*к, тоже пойдет в дело.

И конечно же прокладки, несколько новых и кучка уже использованных, черные от R9 390X и они возможно покажут интересные результаты.

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Самодельные варианты

Далее идут самодельные варианты, в качестве основы я буду использовать силиконовое масло Rexant ПМС-1000, его у меня целая бутыль на 100 мл, так что экспериментировать можно долго и много.

Первый экземпляр будет из гранитной пыли, её у меня много, найти можно там где полируют надгробия, и вообще она не проблема для людей работающих в сфере ритуальных услуг, причем любых размеров "зерна".

Потом земля, обычная земля с огорода, ничего в ней особенного нет, можно найти где угодно.

Дальше я хотел собрать стружку со стола в сарае, да и вообще пора бы сделать уборку в сарае, но потом я нашел кусок медного кабеля и наточил его наждачной бумагой с помощью болгарки, это будет медная паста...

Хотя стоит заметить, прежде чем точить медный кабель я его прогрел газовой горелкой, чтобы медь стала пластичной и мягкой.

Конечно же не обойтись без сита, ибо в пасте противопоказаны очень крупные частицы, для просеивания буду использовать чайные пакетики, почему бы и нет, пасту ведь из мусора делаю...

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Изготовление самодельной пасты

Чайный пакетик меня не разочаровал, пыль получилась мелкая и пригодная для замеса пасты, это будет паста из земляной пыли.

Все делаю "на глаз", нет никаких пропорций, а иначе что это за паста из мусора если делать строго по выверенному рецепту...

С медной пылью чайный пакетик снова выручил, но медная мыль уже выглядит довольно крупной, впрочем, тесты покажут на что она способна (или не способна).

Так как медная "пыль" не очень хорошо связалась с силиконовым маслом, было решено добавить гранитной пыли в состав пасты, и тут же приступил к замесу пасты из гранитной пыли.

Паста из гранитной пыли выглядит лучше всех, скорее всего из этого что-то выйдет даже, в конце я немного разбавил пасту из "земли" так как была слишком густая, и добавил еще больше гранитной пыли к медной пасте.

Ничего сложного, собрал материал, просеял через чайный пакетик, замесил, готово.

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Тесты (заводские варианты)

Внимание, в конце статьи будет сводка результатов.

Начал с КПТ-8, посмотрел на слой, что формует скотч, и он меня устраивает, а вот с установкой башни возникли проблемы, пришлось снимать блок питания, а еще нужно снимать видеокарту, но её уже не стал доставать...

Еще я столкнулся с проблемами при запуске системы, она не сразу запускалась порой, а если нажать на башню то стартовала без проблем, и тут я понял, что где-то затаился отвал...

Так или иначе первые результаты были собраны, непонятно правда какой датчик смотреть, температуру ЦП или ЦП диод...

Далее GD 100, и тут я обнаружил что сломалось крепление, не удивительно, его уже клеили ведь, а учитывая что тест с КПТ-8 был пройден эта поломка случилась во время снятия радиатора, немного магии болта и крепление снова в строю, болт пришлось длинный брать, короткие не подошли...

Паста GD 100 показала результат несколько хуже, чем КПТ-8, я уже понял что температура процессора это "ЦП диод"... А вот что показывает датчик ЦП для меня загадка, это точно не температура процессора, и не температура VRM, это нечто непонятное пока.

При этом я умудрился немного повредить палец используя отвратительные защелки радиатора PCCooler GI-X4B, понимание недостатков приходит во время использования, прямо как с ОС на основе Linux...

Паста заявленная на > 7.5 (Вт/м*к) показала пока что лучший результат, она на ~1 градус обошла КПТ-8 у которой заявлено 0.65-1 (Вт/м*к).

А еще я не заметил как появилась галочка на пункте "Stress system memory", и тест был сделан не только с нагрузкой на ядра ЦП, но и с нагрузкой на ОЗУ, и это сказалось на результат в меньшую сторону по температуре "ЦП диод", так что фактически я получил результат как у КПТ-8 с поправкой на лишнюю галочку.

Тем временем проблема старта и работы системы только усугублялась, по ощущениям конечно.

Прокладки от R9 390X провалились, остальные даже смысла нет проверять.

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Тесты и танцы над бубном

Проблема старта и зависаний системы заметно усугубилась, наверное прокладки толстые повлияли на вероятный отвал где-то на плате или плохой контакт... Ну или процессор слишком быстро перегревался, хотя по датчикам непонятно.

В любом случае паста из медной "пыли" с добавлением гранитной показала плохие результаты и ПК завис.

Паста из земляной пыли показала гораздо более плохие результаты, и снова система зависла, вполне возможно дело в нагреве процессора, ибо сейчас зависло почти сразу.

Хотя ПК мог зависнуть даже на этапе запуска, так что вряд ли тут виноват только нагрев, странная ситуация.

Паста на основе гранитной пыли тоже провалилась по сути, система зависла.

Чтобы исключить вероятность зависания от перегрева я снова намазал пасту "7.5 вт", нанес мало пасты, и она справилась на уровне GD 100 по этой причине, но проблемы полностью никуда не исчезли, но тест уже не зависает сразу.

Убрав скотч я посадил радиатор прямо на процессор в надежде, что проблемы только от перегрева (хотя по датчикам нет перегрева), но проблемы никуда не исчезли, а температура даже с КПТ-8 оказалась очень даже хорошей по датчику "ЦП диод"...

В итоге я заменил блок питания на нормальный AeroCool ECO 600W, вдруг проблемы из-за старого 400 Вт блока питания...

С нормальным блоком питания система нормально запустилась без задирки, и я запустил тест.

Но меня смущает датчик температуры ЦП, мне стало очень интересно что же он показывает, пирометром я нашел схожую температуру на радиаторе северного моста системной платы... А еще я заметил что датчик AUX подозрительно повторяет температуру "ЦП диод".

Я конечно не удивлен тому, что датчики показывают не то что должны, такое не редкость, особенно с инженерными образцами и платами от производителей что не имеют большой популярности.

Но чего я точно не ожидал, так это синего экрана когда повернулся к монитору... Боюсь мои изначальные предположения про отвал или плохие контакты оказались не такими уж и предположениями...

По идее нужно ковырять в сторону модулей памяти, хотя не совсем понятно почему именно в них проблема, ведь этот ПК прекрасно работал раньше, правда с разблокированным Phenom II x3 720, может дело в процессоре? Очень сомневаюсь, в другой системной плате Phenom II x4 830 прекрасно работал.

Я вижу проблему в отвале сокета, ибо раньше данный ПК всегда стоял как положено, вертикально на своих ножках, и радиатор всегда давил нижний край сокета своим весом, сейчас же я положил ПК на бок и давление равномерно распределилось на сокет.

А учитывая что нажим на радиатор позволял запустить ПК когда он не запускался, отвал сокета теперь выглядит очень вероятным вариантом.

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Заключение

После всех проблем с системой мне привезли HY 610, но тесты с ней делать я уже не буду по понятным причинам... Потому просто покажу как HY 610 выглядит, на самом деле она оказалась золотистого цвета, довольно интересно как она будет работать учитывая заявленные характеристики.

Для полноты картины я выведу сводку достигнутых результатов, не скажу что от этих результатов есть польза учитывая проблемы с системой, но сделать сводку нужно.

В целом даже с результатами от проблемной системы можно заметить, что самодельные пасты из мусора не способны конкурировать с заводскими вариантами.

Да и по консистенции самодельных паст сразу видно, что они довольно рыхлые и редкие после прижима, возможно силиконовое масло ПМС-1000 не очень подходит для изготовления термопасты, а может я сам что-то делаю не так, в любом случае просто взять на коленке изготовить пасту не выйдет.

На этом можно было закончить сравнительный тест как провалившийся, но мой интерес к пасте HY 610 никуда не пропал...

Для начала нужно избавиться от корпуса, он крайне мешает работе с радиатором, еще системную плату нужно взять другую, ибо Biostar A780L ведет себя мягко говоря не лучшим образом, вообще это довольно странно.

В любом случае я хочу сделать повторное сравнительное тестирование, и скорее всего сделаю с учетом полученного опыта.

Единственное, что меня действительно разочаровало, это крепления башни PCCooler GI-X4B, они просто созданы чтобы пальцы ломать и резать...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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