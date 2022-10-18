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Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки

Некоторое время назад я положил болт (маленький) на корпус, в прямом смысле, а потом увидел заклёпки и подумал, а не заменить ли алюминиевые заклёпки болтами...
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Некоторое время назад я положил болт (маленький) на корпус, в прямом смысле, а потом увидел заклёпки и подумал, а не заменить ли алюминиевые заклёпки болтами, так как в этом нет ничего интересного я не сфотографировал тогда болт на корпусе, потому покажу более интересное фото уже с двумя с болтами.

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Начал дело с блока питания, нужно ведь закрыть отверстия на задней стенке корпуса, а значит нужно сделать отверстия на корпусе блока питания, в чем логика? Это будет ясно в процессе, а пока я полностью разбираю блок питания, мне нужно добраться до днища как бы сложно это не было...

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Вот блок питания и разобран, не обошлось без паяльника, но до днища я добрался кое-как.

Далее сверлю крышку блока питания и примеряюсь, сверлю и примеряюсь, пока все отверстия не высверлю, зачем я это делаю? Просто хочу закрыть отверстия в стенке корпуса, а еще блок питания будет надежнее закреплен в корпусе.

Не то чтобы блок питания раньше плохо держался, но когда есть возможность сделать надежнее, почему бы не использовать её...

Не отходя от "кассы" я наношу метки на болты, они нужны, чтобы обрезать болты до нужных размеров, я же не хочу болтами достать до платы блока питания.

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Попутно закрепляю шайбы на корпусе, это просто прокладки чтобы во время фиксации блока питания я не нарушил геометрию корпуса закручивая болты.

Далее обрезание болтов, выглядит неплохо, но все сделано неправильно... Болты получились слишком короткие, вернуть обратно уже не выйдет, ну да ладно, им я еще найду применение в других местах.

В итоге я собрал комплект изначально коротких болтов, даже не знаю, почему я сразу так не сделал...

Дальше нужно подкорректировать вырез под провода, уже сделано, собираю блок питания обратно, припаиваю провода, набрасываю изоляцию, готово.

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Днище достигнуто, отверстия насверлены, теперь стучащие снизу получат желанные крохи кислорода для дыхания.

Это была минута юмора... Возможно чёрного, как блок питания...

Немного отвлекаясь я примерил новые "поступления" к корпусу.

DeepCool XFAN 80 новый, года два лежал в упаковке, и за это время он увяз в заводской смазке, пришлось сверлить отверстие и добавлять обычного масла технического, только после этого он раскрутился и начал работать.

Работает этот вентилятор скверно, почти во всех положениях он назойливо шуршит подшипником, только направлением воздушного потока вверх он работает бесшумно, так что не представляю куда кроме как в миниатюрный ПК его устанавливать...

Второй экземпляр это Arctic F8 PWM, снял его с радиатора, 2013 год производства, его я планирую установить для охлаждения процессора.

Печально лишь одно, производительность данного осевого вентилятора от Arctic оставляет желать лучшего если сравнить с турбиной (радиальный вентилятор, "турбина" в контексте железа ПК)...

При этом я бы не сказал что "турбина" особо сильнее шумит выдавая значительно более интенсивный воздушный поток, ну да ладно, все равно я делаю универсальное посадочное место для охлаждения ЦП.

Теперь перейдем к теме болтов, а вот и они собственно, ранее корпус был собран на заклёпки с завода, но заклёпки далеко не лучший крепёж, потому я корпус переделал на болты, естественно не забыл про фиксацию резьбы, мне не нужны сюрпризы с гайками во время работы миниатюрного ПК...

Специально для всех, кто скажет что болты не смогут хорошо удержать корпус, я взялся за самую слабую стенку корпуса и поднял его без заметных деформаций... Для справки, блок питания весит более 2 килограмм, общий вес этого корпуса с блоком питания ~3 килограмма.

Теперь настало время установить видеокарту, под рукой оказалась R9 390X неисправная благодаря тому, что Sapphire сильно сэкономили на комплектующих видеокарты, она не влезла ибо бэкплейт упёрся в новую деталь корпуса, что призвана закрыть лишние дыры.

Тем временем с MSI GTX 1070 проблем никаких, всё встало как родное, даже над прокладками не нужно думать, разве что перекрыть углы.

Таким образом видеокарты с задней крышкой не подходят к корпусу, просто учту этот нюанс на будущее, ибо я не собираюсь этот экспериментальный корпус подгонять под все виды видеокарт, это следует делать во время проектирования нового корпуса на основе опыта с экспериментальным образцом.

С видеокартой разобрался, теперь время убрать временный костыль из термоклея.

А теперь я взялся за лицевую крышку корпуса, снимаю наклейки, одна наклейка расслоилась, она была от Ryzen 3 1200, что умер в материнской плате MSI B450-A PRO MAX после прошивки BIOS, неприятно, но как-нибудь переживу...

Чтобы убрать лишние царапины я решил покрыть крышку корпуса лаком, но столкнулся с проблемами, я конечно же обезжиривал поверхность, но видимо недостаточно хорошо получилось обезжирить...

Пытаясь исправить ситуация я взял тряпку и бутыль ацетона, и начал стирать лак нанесенный пока он жидкий, после тщательно протер проблемные места, но тут уже появилась другая проблема, тряпка оставила свои куски на крышке корпуса.

Осталось только зашкурить поверхность и попробовать снова, да, получилось с небольшими огрехами, но это не страшно, все равно под накопителями будет скрыто.

Теперь оттенок крышки отличается от корпуса, но кого это волнует?

Меня больше волнует геометрия корпуса, и с ней ощутимых проблем не обнаружено, не зря заменил заклёпки на болты, корпус стал намного более жестким в итоге.

Пожалуй на этом закончу статью, изготовление креплений для вентилятора системы охлаждения ЦП уже оставлю на другую статью, как и другие нюансы сборки системы.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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