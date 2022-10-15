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Когда-то я заказывал 10moons T503 на AliExpress, но планшет оказался проблемным и непригодным для нормального использования, на этот раз был куплен XP-Pen Deco Mini 7, и он меня порадовал.

Если кратко рассказать про графический планшет модели T503, то это дешевый китайский ширпотреб, у него даже рабочие элементы сделаны из бумаги и проволоки... При этом маркировки микросхем были затерты, в общем крайне неприятный планшет, крайне не рекомендую к покупке.

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Далее пару слов про старый Genius G-Pen F610, вполне добротный планшет, тонкий и удобный, рабочая площадь большая, но он нещадно устарел, стилус на батарейке, точность низкая и линии выходят волнами, перо дубовое, для игры в OSU не подходит из-за энергозависимого стилуса.

В общем пора этому планшету на покой, ибо работать с его помощью затруднительно, а играть еще сложнее когда через полторы минуты перо отключает само себя...

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Теперь же настало время планшета XP-Pen Deco Mini 7, я на самом деле выбирал между другим планшетом и Mini 7, другой планшет был тонкий как Genius F610, но у него были характеристики хуже, чем у Mini 7, и это повлияло на итоговый выбор.

Хотя я еще рассматривал вариант XP-Pen Deco Mini 4, но учитывая размер рабочей зоны и его толщину... Это явно будет неудобный вариант, я бы согласился если бы он был толщиной в 2-3 мм, но не в сантиметр же при его маленькой рабочей зоне...

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XP-Pen Deco Mini 7

Заявленные характеристики: Разрешение: 5080 LPI. Скорость: Больше или равно 220 RPS. 8 аппаратных программируемых кнопок. Рабочая зона: 177.8 x 111.1 mm. Габариты: 260.2 x 162.2 x 9.3 mm. Совместимость: Windows 7/8/10 (Windows 11, не прописано на упаковке), Mac OS X 10.10 и новее, Chrome OS 88 и новее, Android 6.0 и новее, Linux.



Упаковка простая, но это не мешает ей быть красивой и функциональной, есть защитная пломба.

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При открытии первым делом своего владельца встречает планшет, под планшетом расположился комплект.

В комплекте можно найти: Провод USB Type-C для подключения планшета к ПК, чуть больше ~150 см., мягкий и гибкий. Два переходника для подключения планшета к Android устройствам, MicroUSB и Type-C. Качественный стилус, зона хвата силиконовая, никаких одноразовых покрытий. 10 запасных наконечников. Кольцо для замены наконечников. Инструкции и гарантийный лист.



Лицевая поверхность графических планшетов сама по себе очень прочная, но здесь можно увидеть дополнительную защитную пленку, причем с вырезами под кнопки.

Сами кнопки к слову работают тихо, не бесшумно конечно, но и не громко, если это конечно важно.

Оформление у планшета есть, силиконовые стойки широкие и держат планшет крепко даже на скользкой поверхности, при этом толщина самих стоек минимальная, и это хорошо.

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Подключение у планшета одно, Type-C гнездо, переходники выглядят добротно.

По характеристикам планшет умеет работать начиная с Android версии 6.0, но фактически работает и со старым смартфоном с Android 5.1.

Уже на этом этапе я вижу что планшет не ходит волнами при диагональных линиях, даже если относительно медленно вести перо, именно при медленном ведении пера волнистость сильнее всего проявляет себя если у планшета низкая точность.

Индикатор активности не отвлекает, инструкция простая и понятная.

Первое подключение к ПК, без драйвера явно не обойтись, потому иду на официальный сайт и выбираю нужный мне драйвер.

С локализацией на русский язык явно есть проблемы...

К сожалению я не нашел настройку что позволила бы сменить локализацию графической оболочки драйвера, но в целом сделано интуитивно понятно, так что особых проблем кривой перевод не доставляет.

Заодно настроил чувствительность пера, оно слишком чувствительное и пришлось его немного более грубым сделать, это всяко лучше дубового пера от T503 и Genius F610.

Кнопки планшета можно достаточно гибко настроить, у меня нет никаких претензий к функционалу драйвера.

В полноценном графическом редакторе планшет показал себя отлично, даже с отключенным сглаживанием линии достаточно ровные и отсутствует "волнистость", то что от руки небольшие волны не в счёт.

Когда я использовал Genius G-Pen F610 мне приходилось выкручивать сглаживание сильно, что приводило к огромной задержке в 1-2 секунды, с новым XP-Pen Deco Mini 7 в дополнительном сглаживании по сути нет смысла.

Скорее всего в самом планшете есть свои алгоритмы сглаживания, но судя по минимальному уровню задержки они работают отлично.

Со своей основной работой планшет явно справился на отлично, но что с играми?

Для игры в OSU планшет не очень удобен, слишком толстый и требует подложку рядом для удобного расположения руки.

Тем не менее хоть я и не играл длительное время в обычный режим игры OSU, но планшет отработал отлично, никаких проблем я не заметил во время игры, проблемный T503 и тем более Genius F610 явно не ровня для игры в OSU.

Курсор именно там где физически наведен, и не улетает при изменении угла пера относительно планшета, что очень хорошо.

Пожалуй все основные тесты планшет прошел отлично, пришло время разборки.

Винтики спрятались под ножками, обычное явление, снимаем все ножки на специальную бумагу к которой невозможно приклеить клейкие ленты.

Внутренний вид планшета меня порадовал ничем ни меньше чем его функциональность и качество работы, корпус имеет множество ребер жесткости, теперь понятно почему планшет не прогнулся как типичная клавиатура.

На рабочую зону приклеен рефлектор, это необходимо для правильной работы пассивного пера, сам же рабочий элемент изготовлен на текстолите, и сделан явно качественно, это объясняет высокую точность наведения и отсутствие "волнистости".

Из начинки у планшета 8 аналоговых мультиплексоров 74HC4051, 3 штуки 4580V (производитель 3PEAK), один LVC126AG, и конечно же контроллер UGEE UG901.

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Заключение

XP-Pen Deco Mini 7 определенно достойный планшет, при этом он достаточно дешевый и его точно смогут позволить себе даже начинающие художники, более дешевые графические планшеты можно по пальцам пересчитать, причем среди них можно обнаружить сомнительный T503...

Я конечно не художник, но проверил планшет в деле, пробовал добавлять сглаживание со стороны графического редактора Krita, но планшет и без дополнительных сглаживаний достаточно хорошо работает.

Поверхность графического планшета осталась как новая, никаких следов, наконечник пера отлично подходит к защитной поверхности планшета, но я не могу ничего сказать про скорость износа наконечника, на глаз не заметил износа после работы за планшетом.

Еще я боялся что перо будет скатываться по столу от любого толчка, но нет, силиконовая "шкура" в зоне хвата не позволяет перу летать по ровным поверхностям, хотя устойчивости не помешало бы добавить, ибо можно случайно столкнуть перо и оно улетит спокойно со стола.

У меня получилось немного сдвинуть "резинку", это не простое напыление что облазит через несколько лет превращаясь в кашу, это полноценная прокладка.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.