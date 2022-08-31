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DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе

Мне просто нужно было защитить вентилятор от попадания инородных предметов внутрь, но обычные защитные решетки в заводском исполнении не подходят, потому я изготовил свою защиту.
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Мне просто нужно было защитить вентилятор от попадания инородных предметов внутрь, но обычные защитные решетки в заводском исполнении не подходят, потому я изготовил свою защиту.

Почему же обычная решетка не подходит мне? Во-первых, её нужно где-то купить, во-вторых, она пропустит любую мелкую деталь упавшую на корпус.

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Как можно заметить, мне нужно защитить вентилятор смотрящий вверх, сам по себе для человека данный вентилятор не опасен ибо крыльчатка работает на выталкивание, вреда никакого она не сможет причинить даже если нагло засунуть туда палец, но самому вентилятору от этого лучше не будет...

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Для начала следует найти лист железа, с этим проблем не возникло, крышка от нерабочего дисковода в самый раз будет, хотя изначально я думал распилить еще один корпус от блока питания.

Ну и конечно же следует освободить место для работы.

Изначально я планировал сделать решето, вырезать лист железа, насверлить отверстий и готово, мелкие предметы точно не пролезут через небольшие круглые отверстия, иначе говоря сделать "как у всех".

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Но вырезав первый лист железа стало понятно что нужно делать с нахлестом.

Второй лист я вырезал немного больше чем нужно, он получился в самый раз.

Разметка креплений и рабочей зоны нанесена, осталось только разметить и насверлить отверстия...

Однако я немного подумал, и понял что сверлить дюжину отверстий будет слишком сложно, да и каждое отверстие не выйдет насверлить абсолютно ровно относительно остальных отверстий.

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Причем если еще немного подумать, сразу всплывает недостаток "решета" в виде сильного сопротивления воздушному потоку, вентилятору нужно будет развивать большее давления для проталкивания воздуха, а это лишний шум так как площадь ограничена.

В общем я не стал себе искать лишние сложности и сделал лепестки из углов.

Пять минут работы возле наковальни, а после разметка и сверление отверстий, в итоге получилась крышка которую уже можно использовать.

Но я не оставлю в покое эту крышку, у меня есть идеи с покраской которые хотелось бы проверить...

Простая эмаль алкидная из баллончика конечно прочно сидит на поверхности, но недостаточно прочно, чтобы выдержать точечный удар острым предметом, потому я достал немного лака и распылитель который не жалко, раньше я такое не делал потому будет полезный опыт.

Для особо "умных" поясню почему я не решился наносить лак обычной кистью, лак растворяет алкидную эмаль, ибо у них одинаковая основа (растворитель).

Получилось вполне приемлемо.

Так как на улице солнечная и ветреная погода лак высох быстро, пузырьки конечно портят вид, но не критично.

Таким же образом залил лаком обратную сторону крышки.

В итоге лицевая сторона покрылась лаком хорошо, но внутренняя сторона оставляет желать лучшего, есть место, где лак не образовал цельную пленку, наверное пальцем коснулся и оставил незначительный жирный след.

Для первой попытки вполне неплохой результат получился, при этом не препятствует потоку воздуха, а лишь направляет, что очень важно.

У меня кулер работает бесшумно на низких оборотах охлаждая зону модулей памяти, направленный поток воздуха при этом оказался достаточно сильный, чтобы сдувать легкие предметы перед одним из каналов, шума естественно никакого, лишней нагрузки на вентилятор тоже нет.

Есть конечно щели со сторон, но палец туда не просунуть, хотя мелкий мусор туда все еще может попасть при удачном стечении обстоятельств...

Взял первую под руку попавшуюся сеточку ради эксперимента, ожидаемо воздушный поток сильно поубавился, но если изготовить более подходящую и жесткую сетку то будет дополнительный уровень защиты комплектующих ПК от попадания инородных предметов.

В общем я достиг нужный результат, крышка меня устраивает, причем надежно висит даже на трёх винтах, четвертый винт невозможно вкрутить так как место занято проводами питания внутри корпуса, неприятно конечно, но собрать полноценный ПК из полноценных комплектующих в корпусе объемом ~12 литров задача даже для меня оказалась не из простых...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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