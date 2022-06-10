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Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару

Вот и наступило лето, солнце и жара, обитателям квартир вообще можно посочувствовать порой, и тут я начал думать над кондиционером...
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Вот и наступило лето, солнце и жара, обитателям квартир вообще можно посочувствовать порой, и тут я начал думать над кондиционером, но заводские варианты меня не устраивают стоимостью, тем более в моих условиях они редко когда нужны.

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Конечно же я достал завалявшийся элемент TEC-12706 который когда-то давно был заказан на Aliexpress, его размеры 40x40x4 мм., работает от 12в, по идее мощность должна быть на уровне 55Вт.

Хотя мощность элемента довольно скромная, но думаю и от этого будет польза если грамотно реализовать.

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В качестве радиаторов буду использовать две башни, одна в заводском виде PCCooler GI-x4, а вторая переделанная в адекватный рабочий вид.

И чтобы элемент чувствовал себя комфортно с любыми радиаторами на борту я изготовил две пластины из ржавого куска железа, все равно кусок железа валялся без дела, так хоть на пластины полезные распилил.

Дальше время термопасты и туалетной бумаги, куда без неё...

Из этого всего нужно собрать бутерброд, да чтобы пожирнее был, но не слишком жирный.

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Хорошо бы просверлить отверстия под болты и нарезать резьбу метчиком, но я не хотел себе усложнять работу, потому обойдусь без болтов.

Немного термо клея в бутерброд:

Выглядит неплохо, холодную сторону я специально обвел белым корректором чтобы не потерять её.

Немного термопасты для жирка:

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Приправляем нейлоновой стяжкой все это дело.

Мне показалось что одна стяжка будет недостаточно надежно держать радиаторы вместе, потому добавил еще несколько стяжек, чтобы наверняка.

Чтобы полноценно включить элемент Пельтье обычного блока питания на 2-5 Ампер будет недостаточно, потому я достал Aerocool ECO 600W, он точно выдержит нагрузку, но за провода я не уверен.

Перед стартом я сделал замеры температур, 28 градусов на трубках радиатора горячей стороны и 30 градусов на трубках радиатора холодной стороны.

Спустя минуту образовалась разница температур, радиатор горячей стороны нагрелся, а радиатор холодной стороны охладился, то что нужно.

Логично было предположить что я установлю второй вентилятор на горячую сторону и выброшу её через форточку на улицу, но у меня появилась идея получше.

Эти фото говорят сами за себя:

Буль-буль-буль, если радиатор помимо алюминия и меди содержит железные элементы, то не советую подобное повторять, но у меня только алюминий и медь потому нет проблем:

Вода из-под крана, градусов ~15, радиатор ~30 градусов.

Спустя полторы минуты работы радиатор уверенно охладился до 25 градусов, но в комнате естественно еще не изменилась температура, оно и не удивительно учитывая мощность используемого элемента.

Система получилась умеренно тихой и не напрягает шуршанием воздуха, да и переключить на 5в вентилятор не составляет никакого труда, а вот заводские провода Aerocool меня уже напрягают, ибо лишний нагрев помещения от провода происходит.

Чтобы не останавливать собранный на скорую руку кондиционер я соединил две периферийные ветки блока питания, два провода лучше одного как не крути.

Спустя час работы в помещении стало ощутимо прохладнее и комфортнее, но вода ожидаемо нагрелась, нужно больше воды наливать.

В завершение я обмотал бутылку утеплителем и скотчем сделав отметку уровня воды.

Утеплитель нужен не только для предотвращения конденсата на бутылке, но и позволит сильнее нагревать воду изолируя её от помещения, тем самым в один и тот же объем воды можно загнать больше энергии из помещения.

А чтобы влага из бутылки не испарялась прямо в помещение я слепил небольшую юбку из картона, хорошо бы сделать это дело герметичным, но это усложнит конструкцию.

А что до нагретой воды, её можно использовать повторно поливая растения, растения скажут спасибо.

В итоге получился вполне рабочий кондиционер из подручных вещей в моем случае, этот малыш меня точно будет выручать в предстоящие летние дни, а когда жара закончится я спокойно разберу его и можно будет применить башни для охлаждения ПК...

Производительность одного элемента Пельтье конечно оставляет желать лучшего, но это все равно гораздо лучше, чем сидеть в поту от жары, тем более сомневаюсь что владельцы серьезных кондиционеров постоянно их держат включенными на полную мощность.

А если пойти дальше можно этот кондиционер связать с солнечной панелью достаточно мощной, таким образом он автоматически будет работать при лучах палящего солнца не затрачивая электроэнергию из розетки, при этом встроить его в форточку, чтобы избавиться от ёмкости с водой и забот по её замене.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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