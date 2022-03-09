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На этот раз обзор дешевой компьютерной периферии купленной в интернет-магазине WildBerries, это уже не первый мой заказ в данном магазине, и на этот раз доставка преподнесла небольшой сюрприз, но ничего критичного.

В обзоре участвует набор периферии Smartbuy SBC-227367-K и мышка Гарнизон GM-220XL:

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( by.wildberries.ru/catalog/7334837/detail.aspx )

( by.wildberries.ru/catalog/14076563/detail.aspx )

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Начнем с распаковки фирменного пакета...

Как можно заметить в этот раз доставляли мой заказ не очень аккуратно, мышка приехала с поврежденным корпусом, но ничего критичного, главное осколки корпуса в комплекте.

Хотя клеить этот корпус я не стану, как и заморачиваться с возвратом (эта мышка возвратный товар у меня), мышка рабочая, а пластик ногтем подтесал чтобы острые края убрать и готово (намёк на качество пластика).

В комплекте к мыши Гарнизон GM-220XL была бумажка, одновременно гарантийный талон и руководство пользователя, кратко и понятно, ничего лишнего, мне понравился такой подход.

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Мышка обычная, не слишком маленькая и не слишком большая, можно сказать классика, скользящие ножки сделаны из корпуса и долго не протянут на некоторых шершавых ковриках.

Такая судьба ждет любую мышку со скользящими ножками из пластика корпуса при использовании шершавого пластикового коврика на котором к слову мышки работают лучше всего по моим наблюдениям.

Но вернемся к новой мышке, конструкция типичная, при разборке не возникло проблем, как и при сборке, стойка хоть и с трещиной, но держит саморез плотно и до упора.

Сенсор X8733 (A203301), микро кнопки CHCYA 0.5A 125V AC и дешевая тактовая кнопка, энкодер механический.

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На плате есть одно посадочное место под светодиод и ограничительный резистор для этого светодиода, а еще дешевую тактовую кнопку можно заменить на полноценную, больше улучшать нечего в этой мышке.

Комплект SmartBuy SBC-227367-K

Коробка немного помята, непонятный кусок скотча, но в целом содержимое без повреждений.

Начну пожалуй с мышки, размер обычный, форма без выразительных особенностей, скользящие ножки сделаны из пластика корпуса, о последствиях я уже говорил ранее.

В отличие от "Гарнизон GM-220XL" мышка из набора выглядит гораздо более качественно, даже грузик прикрутили и плата закреплена саморезом чтобы не болталась вместе с сенсором.

Сенсор A582 (2115XS320), микро кнопки BOYUE и HUANO, колесо с резиновой накладкой внешней.

Плата явно от более дорогой мышки, есть посадочное место для переключателя DPI (как я могу предположить), светодиоды подсветки и индикации, в общем есть куда улучшать эту мышку.

Теперь настало время клавиатуры, как у большинства клавиатур здесь не предусмотрено опор в середине конструкции, приводит это как правило к прогибу клавиатуры со временем.

Внешний вид интересный, индикаторы "как есть", без линз рассеивающих свет, типичная дешевая клавиатура в этом плане.

Учитывая качество пластика и метод маркировки спустя 2-3 года активного использования все будет выглядеть довольно печально, но среди дешевых клавиатур редко бывают живучие экземпляры.

Сразу меня заинтересовала возможность нажать сочетание W+Shift+Space, и клавиатура из набора Smartbuy SBC-227367-K не смогла осилить эту комбинацию, любителям поиграть эта клавиатура точно не подойдет.

В плане разборки на удивление все очень хорошо, крепежные стойки сделаны хорошо, все саморезы до упора закрутить можно, ни одной сорванной стойки.

Крепление мембраны к контроллеру через силиконовую прокладку, давление оказывает сам корпус клавиатуры.

Резинки тонкие, наверное поэтому их довольно мягко нажимать и нет отчетливого отклика тактильного, в качестве контроллера обычная китайская "капля" и немного светодиодов на плате.

Корпус имеет в себе отсек для батарейки в случае если производитель захочет сделать беспроводной вариант клавиатуры, мембрана тоже имеет ряд пятачков предназначенных для другого корпуса.

Клавиши можно легко сковырнуть отверткой или ножницами, усилий особых или точности движений не потребовалось.

В общем пока оно новое будет отлично работать, на несколько лет в принципе хватит если нет особых требований у пользователя, тот самый вариант который не жалко в случае если будет испорчен случайно механически или едкой "химией".

Технические характеристики

Заявленные и фактические характеристики (мыши) - Гарнизон GM-220XL SmartBuy SBC-227367-K Стоимость на момент покупки ~1.8$ (~184р) ~6.6$ (~699р)*

* - комплект клавиатура + мышь. Подключение USB (возможно PS/2) USB Длина провода 2 м. (факт ~205 см.) 1.5 м. (факт ~150 см.) Скорость

* - если припаять кнопку DPI. 1000 DPI 1000 DPI

(~600, ~1000, ~1600)* Сенсор X8733 (A203301) A582 (2115XS320) Размеры ~115 х 55 х 35 мм. ~113 х 58 х 34 мм. Качество пластика Ниже среднего. Среднее. Колесо Пластик. Пластик-резина. Энкодер Механический Точность (заявлено на коробке) "Высокая производительность и точность." "Чувствительный оптический сенсор мыши обеспечивает точное позиционирование курсора и позволяет работать практически на любой поверхности." Точность (реальная работа) Идет в разнос при поднятии мыши над ковриком, плохо работает на лакированном столе. Отлично работает на коврике и лакированном столе.

Никаких проблем при поднятии мыши над ковриком/столом.

Заявленные и фактические характеристики (клавиатура) - SmartBuy SBC-227367-K Стоимость на момент покупки ~6.6$ (699р)*

* - комплект клавиатура + мышь.

Клавиатура Проводная USB, 104 клавиши.

Раскладка без извращений. Длина провода 1.5 м. (факт. ~160 см.) Сила нажатия на клавиши ~50 гр. Размеры ~440 х 136 х 23 мм. Качество пластика Среднее. Мембрана KB-311L (PS2) 1183 TOP

KB-311L (PS2) ZGZ-001 BOT Плата ZKW-319B Особые проблемы Невозможно нажать сочетание W+SHIFT+SPACE.

Плохо видно русскую маркировку.

Мои впечатления от использования

Мышь Гарнизон GM-220XL

Довольно средняя мышь среди дешевых мышей, бывают и хуже, но бывают и гораздо лучше, например моя основная SmartBuy SBM-352-GK что была куплена в свое время за ~2$ работает значительно лучше.

Порог чувствительности неплохой, GM-220XL реагирует на незначительное движение, за длинный провод отдельная благодарность производителю, однако на этом хорошие стороны закончились...

Стоит немного приподнять мышь и курсор начинает летать по экрану как бешеный, над лакированным столом эффект в разы сильнее...

Сама по себе мышь нормально работает только если она плотно лежит на коврике, буквально ~5 мм поднять и курсор начинает колбасить, старая SBM-352-GK адекватно ведет себя при поднятии над ковром.

Еще форма мыши стрелой к пользователю может быть неудобна, постоянно норовит выскользнуть вперед, но тут уже у кого какие привычки по удержанию мыши.

В общем использовать можно, но это далеко не лучшая мышь в своей ценовой категории...

Мышь из комплекта SmartBuy SBC-227367-K

Если мышь "Гарнизон" показала себя как середняк за свои деньги, то мышь от SmartBuy сразу показала кто тут лидер в низкой ценовой категории.

Порог чувствительности на движение хороший, незначительные движения ловит, провод не такой длинный как у предыдущей мыши, но и не короткий, я спокойно смог к задней панели подключить эту мышь в отличие от SBM-352-GK.

Абсолютно никакого разноса при поднятии мыши над ковриком, даже над лакированным столом, даже если ловить границу когда сенсор теряет поверхность мышь из комплекта SmartBuy адекватно реагирует и курсор просто зависает на последней позиции, никакого метания по экрану.

По факту эту мышь из набора SmartBuy я могу на лакированном советском столе использовать без коврика, только пластиковые "скользящие" ножки немного залипают на лакированной поверхности.

Каплевидная форма мыши гораздо удобнее для меня чем "стрела" предыдущей мыши.

Вполне вероятно я даже отправлю на покой свою основную SmartBuy SBM-352-GK и буду использовать мышь из нового набора.

Еще приятный бонус в наличии не распаянной кнопки переключения скорости (DPI), и она работает, точно не скажу, но есть три положения ~600, ~1000 и ~1600 DPI.

Клавиатура из комплекта SmartBuy SBC-227367-K

Клавиатура работает, довольно тихо работает, даже пробел тихий, раскладка классическая и это значительный плюс, внешний вид приятный.

Но не обошлось и без минусов, функциональные клавиши слишком близко к основному массиву клавиатуры, иногда случайно попадаю по F11-F12 когда нажимаю BackSpace, привыкнуть можно, но приятного мало.

Индикаторы не видны со стороны, капелька термо клея в каждое окошко конечно решит проблему, но это капелька клея который есть далеко не у каждого в доме...

Отсутствие центральной стойки приводит к прогибу клавиатуры.

Но самый значительный минус это маркировка русской раскладки, она настолько плохо видна, что даже при моих условиях с подсветкой стола русскую раскладку едва заметно.

Хотя сюда же к значительным минусам еще добавлю невозможность зажать W+Shift+Space, геймеры такую клавиатуру оценят разве что матерными словами.

В целом использовать можно, но однозначно нужно покупать набор наклеек ярких чтобы видно было раскладку русскую, и забыть про использование для ряда игр.

Если с мышками у SmartBuy дела обстоят просто отлично, то с клавиатурами им явно есть над чем работать, но в целом наборчик получился достойный за свои деньги.

На этом все, благодарю за внимание.

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