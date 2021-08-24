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Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S

Ранее я уже менял подсветку в мониторе LG Flatron W1934S, менял из того что под рукой было, да и подключал новую подсветку к внешнему блоку питания, в этот раз я уже использовал подходящую по ширине светодиодную ленту и встроенный блок питания монитора.
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Предисловие

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Ранее я уже занимался заменой подсветки монитора, сделал из того что было под рукой, светодиодная лента тёплого белого свечения, неподходящая ширина светодиодной ленты, питание от внешнего блока питания, в общем не лучшее что могло быть.

Со временем я перевел старый монитор на питание от внутреннего блока питания (через костыли т.к. внутренний БП монитора выдавал ~14.5в вместо нужных 12в), и в целом так оставил.

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Но у меня есть еще один монитор с нерабочей подсветкой, а еще приехала из китая нормальная светодиодная лента холодного белого свечения шириной 4 мм.

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Монитор имеет характерные признаки неисправности подсветки, когда она гаснет изображение можно подсветить фонариком:

Процесс

Я конечно мог бы каждый этап объяснять: где какую "закорючку" нужно щелкнуть, чтобы раскрыть, но некоторое время подумал и решил этого не делать, и так получилось довольно много фотографий.

Самое главное правило при разборке любого монитора это внимательно обращать внимание на мелочи, где-то винтик, где-то защелка, в идеале нужно найти монитор который не жалко сломать, максимально аккуратно его разобрать и собрать, если лишних деталей нет и все работает значит можно приступать к восстановлению нужного монитора.

Еще следует понимать что матрица состоит из тонких листов стекла, она не то чтобы была хрупкая, напротив даже если её зажать обычно ничего страшного не произойдет, но рисковать не следует, потому разборку монитора следует проводить только при наличии достаточного свободного пространства, чтобы разложить как минимум 3 монитора с расстоянием между ними.

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Желательно для разборки выбрать помещение, где нет ковров и множества мягкой мебели, просто чтобы лишний раз не рисковать с пылью т.к. для замены подсветки нужно снимать матрицу и трогать пленки перед матрицей.

Из важного еще отмечу шлейфы матрицы, с ними стоит максимально аккуратно вести себя и не забывать про них, восстановить их точно не выйдет в домашних условиях.

В общем начинаем представление.

Разборка проста, откручиваем ножку, винтики, сковыриваем защелки корпуса, снова винтики, много винтиков...

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Контроллер снят.

Блок питания и силовая часть на отдельной плате, мне не удалось каждый элемент сфотографировать ибо пришлось бы разбирать плату на составляющие...

Не забываем про винтики, защелки и возможно даже капельки клея.

Подходим к матрице.

Производитель матрицы весьма креативен, лак с блестками для фиксации соединений, пользуясь случаем я почистил налет пыли что недоступен под корпусом.

Не забываем откинуть шлейфы с платой перед извлечением матрицы, будет печально если на данном этапе что-то пойдет не так.

Лампы CCFL явно не в лучшем состоянии, аккуратно все убираем, следим чтобы пленки никуда не улетели.

При установке светодиодов следует изолировать контакты в местах пайки, вдруг во время работы со временем лента отклеится и замкнет БП монитора...

Конкретно с этим монитором будет сложно вернуть пленки на свое место и упаковать все обратно, просто предупреждаю.

Далее ищем где присосаться по питанию, обычно достаточно взглянуть на рабочее напряжение конденсаторов блока питания, но лучше знать наверняка с чем имеем дело.

Обращаю внимание, плата устойчиво расположена на диэлектрике, у меня есть возможность быстро отключить все в случае непредвиденных обстоятельств, в подобных ситуациях есть риск быть убитым от электросети т.к. все контакты под напряжением в свободном доступе, потому крайне не советую без должных навыков и опыта повторять подобное, это опасно в любом случае.

Узнав что на выходе блока питания я недолго думая подобрал мощный резистор на несколько Ом, это самое простое что можно было придумать, но данный метод имеет ряд ограничений ввиду того что "лишнее" выделяется в виде тепла на самом резисторе.

Собираем все до кучи, не забываем про винтики и шлейфы, а лишние запчасти в коробку полезного хлама.

Я преднамеренно не устанавливал обратно кожухи из жести, это снижает устойчивость устройства к электромагнитному фону вокруг нас, но не забываем что на блок питания помимо самого монитора легла нагрузка от светодиодных лент, хотя с другой стороны больше нет CCFL ламп.

И напоследок, я в очередной раз ничего не отключал и не шунтировал в высоковольтной цепи питания ламп подсветки, просто не вижу смысла городить лишний "огород" из "навоза и палок" когда драйвер сам отключается без нагрузки.

Результат

Очевидно что цветопередача далека от идеала при "кустарных" источниках подсветки, но сомневаюсь что какой-нибудь дизайнер будет восстанавливать старый монитор чтобы потом работать высматривая разницу в цветности между #4d67b0 и #4d67b1...

Используя подходящую ленту получилось гораздо лучше, чем в первый раз когда я использовал подручные материалы, подсветка равномерная и яркая, казалось что всё прекрасно, но есть и нюанс в виде постоянно включенной подсветки монитора, причем я не уверен насколько долго светодиоды смогут работать на своей полной мощности.

Учитывая что подсветка монитора работает пока включена вилка в розетку, можно заметить ранее невидимые особенности работы матрицы:

Я конечно добавил резистор, что создает нужное падение напряжения чтобы светодиоды питались от ~12в вместо 13.2в которые выдает встроенный БП монитора 170S, но проблема в отводе тепла от светодиодов.

Конструкция отражателя не позволяет плотно приклеить светодиодную ленту даже шириной в 4 мм., наверняка она со временем отклеится даже там где приклеена сейчас, по сути нет идеального контакта с поверхностью способной отводить тепло.

Одно дело моя первая попытка с лентой малой мощности (до 5 Вт на 1 метр), там даже если ленту просто подвесить в воздухе она никогда не нагреется ощутимо, но другое дело плотная светодиодная лента шириной в 4 мм., один ~30 см. кусочек потребляет порядка 0.3А при 12в, а это почти 4 Вт мощности, не сказать что очень много, но учитывая концентрацию в малой площади ничего хорошего ждать не следует.

В целом используя подходящую светодиодную ленту можно оживить монитор для комфортного использования, однако стоит заранее подумать о регулировке яркости, можно конечно заказать у китайцев готовый модуль, но у меня на эту задачу есть свои планы.

Вопрос с цветопередачей частично можно решить встроенными в монитор настройками, если конечно производитель монитора не пожадничал с настройками.

Но даже без настройки и регулировки яркости очевидно что монитор более чем выполняет свою прямую работу по отображению графической информации.

На этом все, благодарю за внимание.

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