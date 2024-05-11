Что может быть интересного в светодиодных лампочках? Лет 20 назад это было бы очень интересно, а сейчас... А сейчас будет обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек, MONO Lighting стоимостью около 1$, и двух Ergolux стоимостью около 50 центов за каждую.

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У лампочек по 50 центов заявлено 30 000 часов работы, у MONO заявлено 15 000 часов, по заявлениям на коробках выходит, что самые дешёвые лампочки ещё и более живучие, выглядит не очень убедительно конечно...

Пройдёмся по характеристикам, лампочки по 50 центов имеют мощность 11 Вт, индекс цветопередачи указан 80+, но мне нечем это проверять, потому скептически поверим на слово, а вот коэффициент пульсаций заявлен менее 5%, во что тоже слабо верится, но вдруг произойдёт чудо:

Так же есть нюанс, лампочки Ergolux оказались разными, хоть технически и одинаковы по характеристикам, что не сразу было замечено при покупке:

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Давайте перейдём к характеристикам лампы MONO, у неё расширенный диапазон рабочего напряжения по сравнению с лампочками за 50 центов, однако плохой коэффициент мощности, всего 0.52, ну и произведена в Турции:

На нижней стороне упаковки ничего особо интересного, лампочки Ergolux сделаны в Китае:

Настало время распаковки:

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Лампа MONO упакована добротно, хотя и очень просто, есть подставка внутри коробки, из примечательного отмечу только вентиляционные отверстия в корпусе:

При распаковке лампочек Ergolux выявился интересный нюанс, российская версия имеет краткую информацию на внутренних язычках упаковки, там же сказано - "Паспорт изделия и копию действующего сертификата можно скачать на сайте...", короче инструкция была только в коробке грузинской версии лампочки, для российской нужно идти на веб сайт и скачивать отдельно всё (дефицит бумаги?):

Внимательно смотрим маркировку, у грузинской указана модель YSR492307 и "Сделано в Китае", на российской указана модель ZHR552305, в остальном выглядят одинаково:

Инструкция у грузинской лампочки на двух языках - английский и русский, она же гарантийный талон, на который всем пофиг:

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Ну что, пришло время проверить лампочки?

Не так быстро!

Сначала нужно собрать "тестовый стенд", проще говоря переноску, вообще можно было купить настольную лампу для тестов, но мне не нужна настольная лампа... Два патрона, три метра хорошего провода сечением 0.75, а так же качественная вилка, обошлись мне в 2 раза дешевле, чем если бы я купил самую дешёвую настольную лампу, у которой пол метра провода толщиной как нитка...

Для начала собираю вилку, немного экспериментирую с установкой многожильного провода в винтовой зажим без опрессовки, тут главное не промахнутся и не пережать, и так как нагрузки будут минимальные я даже не пытаюсь делать контакт максимально плотным, иначе мне пришлось бы сворачивать провод два раза и опрессовывать, или на крайний случай залудить, а попадание изоляции в зажим было бы недопустимо:

В общем провода подключил, осталось зафиксировать, пришлось пойти на маленькую хитрость так как вилка рассчитана на провода гораздо большего сечения, а именно - использовать обрезки изоляции как прокладки:

Вилка собрана, теперь переходим к патрону, чем то это напоминает танцы с бубном над вечно кривыми и недоразвитыми Linux, когда всё нужно по частям собирать и настраивать вместо того, чтобы просто купить уже готовый к работе светильник (Windows)...

При сборке патрона важен только один момент, это фиксатор провода, в данном случае просто сильно затянутая стяжка, она не позволит проводу выпасть из патрона, соответственно вероятность того, что провод будет вырван сводится к минимуму даже при сильном физическом воздействии:

Почему я так сильно заострил внимание на фиксации провода? Всё дело в безопасности, я по сути делаю переносную лампочку, а она может и упасть и зацепиться за что-нибудь, и если однажды будут вырваны провода из патрона находящиеся под напряжением, ну это совсем нехорошо будет:

Ладно, пора бы проверить лампочку MONO.

В целом она работает, и светит весьма ярко несмотря на свою скромную мощность, правда греется до 84 градусов, и очень условно мерцает, настолько слабо, что даже на экране смартфона в режиме реального времени это едва заметно, а на фотографиях вообще не видно даже при выдержке 1/1000 секунды, вполне возможно мерцание просто неплохо сглажено, и разница в яркости недостаточно большая, чтобы это можно было зафиксировать без специального оборудования:

Разбираем лампочку, прямо вот так бесцеремонно.

Крышка снимается руками, не без труда, однако она зафиксирована механически без использования герметиков, сразу видна плата, она съёмная, содержит 9 светодиодов и 11 пустых посадочных места.

Внутри лампы MONO можно заметить, судя по всему, термопасту КПТ-8... Некоторые её недолюбливают, однако по опыту скажу что это хорошая термопаста за свою стоимость, да и сейчас лампочка не первой свежести, но паста всё еще сохраняет свои свойства, не высохла и не расслоилась, как часто бывает с китайскими "аналогами"...

По схеме видно жирный дроссель, два электролитических конденсатора с температурным режимом 105 градусов и плёночный высоковольтный конденсатор ближе ко входу, правда не видно на нём маркировки X1/X2/Y1/Y2, так что вероятно это простой конденсатор, но судя по виду с качеством изготовления всё нормально.

На обратной стороне текстолита видно диодный мост и драйвер, SMD резисторы приклеены фиксатором, так что если и будет перегрев до состояния плавления припоя - до замыкания явно не дойдёт по вине отвалившихся деталей:

Далее посмотрим на лампочки Ergolux:

Грузинская работает без нареканий, не мерцает и не греется сильно, вообще претензий нет:

А вот российская версия мерцает и греется:

Разбираем её, вдруг контакт плохой, но нет, конструкция у лампочки одноразовой сборки, если попытаюсь разобрать - скорее всего поломаю, но зато видно маркировку драйвера (JWB1981):

Далее разбираем грузинскую версию лампочки (хотя все они сделаны в Китае), но никаких отличий, тот же драйвер, та же плата, непонятно только какой внутри там "балласт", именно в нём наверное различие, однако я не хочу ломать лампочки, так что обойдёмся внешней платой:

На этом закончим разборку:

Проверим нагрев грузинской версии лампочки Ergolux, и за 20 минут всего 66 градусов:

Российская версия лампочки (что мерцает) за 20 минут нагрелась до 84 градусов, и как бы странно не звучало, но она перестала мерцать со временем:

Далее дорабатываю переноску, нужно прикрутить второй патрон, и делаю это не разрезая провода, чтобы в случае рывка их нельзя было вырвать:

Лампочки успели остыть, но ничего страшного, включаю ещё раз и... Условно российская лампочка снова мерцает очень быстро нагреваясь:

Однако со временем мерцание исчезает, похоже это зависит от нагрева, что не очень хороший знак...

Ну и напоследок посмотрим на лампочку MONO, а то совсем забыли про неё:

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Заключение

Что сказать, учитывая стоимость лампочек (две за ~50 центов, и одна за 1$), показали они себя весьма неплохо, бывали гораздо худшие варианты в данной ценовой категории...

Правда действительно хорошо работающей оказалась лишь одна лампочка, увы, хотя мне и не нужны были хорошо работающие лампочки с минимальным уровнем нагрева, мне нужно чтобы они нагревались, и как раз две из трёх отлично подходят для этой задачи.

Если же закрыть глаза на частичное мерцание и нагрев, то в целом эти лампочки пригодны для использования в качестве комнатного освещения, но как долго они смогут прожить уже совсем другой вопрос.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



