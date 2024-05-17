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Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт

Что может быть интересного в карандашах? Обычно ничего, если только они не акварельные.
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Есть у меня значит две пачки цветных карандашей, по 12 цветов в каждой:

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Одна пачка это простые и дешёвые карандаши VBV, рисуют если честно так себе...

Вторая пачка это уже акварельные карандаши под брендом химического завода "Луч", только вот если присмотреться, оказывается что изготовитель "Shenzhen Headway Stationery CO., LTD.", то есть изготовлены карандаши не на российском химическом заводе "Луч", а в Китае, это конечно забавно, ну да ладно:

Давайте сравним простые дешёвые карандаши и акварельные, сразу бросается в глаза качество изготовления, не то чтобы карандаши "Луч" произведённые в Китае были особо дорогими, но они изготовлены из дерева (VBV из какого-то пластика похожего на дерево), грани чёткие и выраженные (у VBV грани округлые и "размытые"), маркировка чистая и аккуратная (у VBV размазанная):

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В действии карандаши тоже значительно различаются, очень дешёвые VBV конечно рисуют, но очень тускло, именно этим они мне и не понравились, тем временем акварельные карандаши "Луч" произведённые в Китае не сказать что идеальны, но имеют гораздо более насыщенные цвета:

Для дальнейших проверок мне нужна вода и кисточка, никаких проблем, вода всегда есть под рукой, а кисть была в комплекте с акварельными карандашами:

От простого контакта с водой ничего не расплывается:

Но если взять кисть и начать размазывать - акварельные карандаши поддаются, а вот простые нет, что было ожидаемо:

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Если переборщить с водой - можно вымыть "краску" почти полностью:

Ради интереса попробовал рисовать прямо по намоченной бумаге, акварельный карандаш стал гораздо более "жирным":

Однако сами карандаши лучше держать подальше от воды, они очень хорошо впитывают жидкость, а потом набухают, в общем испортить их проще простого если намочить, хотя это вполне можно использовать для получения интересных эффектов, но боюсь слишком быстро израсходуются если так применять:

Впрочем, это же расходный материал, чего бояться за их расход... К слову, если так подумать, то стружку с этих карандашей не следует выбрасывать после заточки, как-никак её можно будет использовать для значительного повышения насыщенности в нужных местах.

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Разумеется таким "краскам" нужно время для высыхания, они мажутся если затронуть не дождавшись полного высыхания, но после полного высыхания такого эффекта замечено не было:

Так что рисунки/картины нарисованные такими карандашами следует держать подальше от воды, в остальном пока не вижу проблем.

-

Результаты

Я конечно не художник, но разве будет интересно закончить статью не нарисовав что-нибудь имеющимися карандашами? Конечно же нет! Так что беру лист дешёвой бумаги из обычной тетрадки и набрасываю едва заметный контур дешёвыми карандашами:

Закончив с лёгким контуром можно приступать к жирному контуру, тут уже нужно использовать для каждого рисунка свои карандаши:

Контур старался рисовать максимально жирным, и в целом акварельные карандаши оказались значительно более насыщенными, что в принципе уже было известно, хотя рисунки получились не совсем одинаковыми, но это неважно, всё же я не принтер:

Пришло время разукрасить изображения, и снова насыщенность цвета за акварельными карандашами:

Разукрасил волосы, на большой площади акварельные карандаши немного отражают глянцем свет от подсветки смартфона, но скажу сразу, этот эффект выражен только пока "краска" не размазана кистью:

Продолжаем разукрашивать, с градиентными переходами всё же преимущество у акварельных карандашей, они хорошо смешиваются, в отличие от простых и очень дешёвых VBV:

Набрасываю немного серого цвета одежде с помощью чёрных карандашей, и на этом можно переходить к работе кистью:

Много воды не надо, забегая в будущее скажу, я в итоге даже десятую часть этой капли воды не израсходовал, так что можно сказать что рисование акварельными карандашами ещё и экономит воду, о как!

Да, бумагу корёжит немного от контакта с водой, но опять же, я не художник, а рисую на подручных материалах, так что всё нормально:

После работы кистью изображение заметно изменилось, стало значительно мягче, что-ли:

Но что-то тут не так... Правильно, дело в контуре! Пожалуй нужно пройтись кистью по чёрным контурам, а то выбиваются из общего вида своей текстурой:

Готово, теперь изображение выглядит более завершённым:

Теперь можно полноценно сравнить очень дешёвые простые карандаши VBV и акварельные "Луч", тут можно было бы пошутить про "тусклые цвета" у NVIDIA, и "насыщенные" у AMD, но не буду, ибо в такие глупости верят, и тем более рассказывают только недостаточно образованные люди, что понятия не имеют про тот факт, что драйвер NVIDIA подстраивается под мониторы, и в случае каких-либо подозрений на возможные проблемы переключается в режим ограниченного RGB диапазона, что у AMD естественно не работает, отсюда собственно и миф про тусклую картинку у NVIDIA по сравнению с AMD, если же "повезло" - решается "тусклая картинка" одной настройкой в панели драйвера NVIDIA.

А что насчёт бумаги... Её покорёжило конечно от влаги, но настоящие художники наверняка не буду использовать такие материалы для рисования, а мне и так сойдёт:

Самое главное в том, что акварельные карандаши работают как надо, даже на простом листе бумаги из дешёвой тетрадки в клеточку.

Хотя отмечу один нюанс... Сам процесс рисования, а после ещё и обработки кистью, требует некоторое свободное время, спокойствие и труд, если конечно нужно действительно что-то нарисовать, а не просто побаловаться и выбросить сразу же.

Впрочем, как и в любом другом подобном деле, будь это 3D моделирование на компьютере, или даже изготовление каких-либо инструментов нужных прямо здесь и сейчас:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

A... AMD...


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