Изначально недальновидная, кривая и неудобная система меню "Пуск" в Linux отняла много времени на размышления, как это кривое недоразумение привести в порядок, и я нашёл временный выход из ситуации, просто вычищу помойку так характерную для линуксов.

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Кстати, некоторые приверженцы "пингвина" гордо заявили, что пофиг какое меню пуск, якобы это не главное для работы... Будет забавно, если вдруг начнут возмущаться, что мой вариант меню неправильный, неудобный и т.п.:

Что до меню "Пуск"... Для начала вырежу из папки пользователя всё лишнее, а меню буду формировать в системных папках, прямо в трёх разных местах системы, как завещал разорванный в клочья "пингвин", ведь на нормальную систему у разработчиков ума наверное не хватило, ну или проявление синдрома ненависти ко всему хорошему что похоже на Windows, потому сделали абы как наперекосяк, лишь бы не как в Windows:

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В процессе работы я отделил "помойку" для всех стандартных категорий в линуксе, чтобы всё линуксоидное дерьмо кучковалось в положенном для этого месте, но тут такое дело...

Заметили категорию "Calculator" и "Clock"? Уже протёрли глаза? Нет, это не галлюцинации, оно реально прописано в спецификациях:

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Я уже делал предположение, что у разработчиков меню "Пуск" для Linux какие-то проблемы с головой, так вот, чем больше работаю с этим извращением, тем сильнее предположение укрепляется, ибо по моему мнению, только нездоровый на голову человек будет такую дичь разрабатывать, особенно когда есть хороший для подражания пример в лице Windows XP / 7 и т.п...

Ещё нужно поработать над панелью управления, устранить неадекватно усложнённую структуру, и разложить по своим местам элементы:

Кстати говоря, вот пользователь хочет найти "калькулятор", и начинает вводить в строку поиска, что происходит в типичном линуксе по умолчанию? Правильно, находит что угодно, но не то что нужно, тем временем у меня в дистрибутиве с поиском явно проблем меньше, хотя работа ещё не завершена над меню:

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Вообще я не хотел здесь описывать процесс работы над меню "Пуск", и очень старался держаться, но так и хочется написать несколько "ласковых" слов в адрес разработчиков дистрибутивов Linux и софта, особенно учитывая что уже больше недели исправляю эту всю дичь...

Особенно бесит, когда пытаются переводить имена приложений, но получается как-то так:

Почему это меня бесит? Ответ прост, допустим родился человек, ему дали имя "Владимир", но приходят оккультисты Linux и начинают переводить на другие языки, в итоге получается "Клопомор", а родители не понимают другой язык, и думают что всё нормально:

Уважаемые (и не очень) переводчики, если у вас сильно горит задница что-нибудь перевести, пожалуйста, охладите свой пердак и не трогайте имена/названия! Такие вещи, как правило, переводить не следует! Надеюсь все знают что такое "медвежья услуга":

Ну придумали оккультисты Linux уродливое название для приложения, ну зачем это уродство размазывать на разные языки абы как наперекосяк...

Что там дальше? Правильно, панель управления зависимая от категорий, мне приходится параллельно работать не только над меню "Пуск", но и над панелью управления, это просто болото зависимостей, визитная карточка практически любого линукса:

Мне приходится исправлять не только разорванного в клочья "пингвина", когда всё разбросано как попало по всем закоулкам, но и названия элементов со значками, ибо есть такие элементы как "Onboard", один хрен знает что это такое, ну а значки сами всё видите сверху, "System Keyboard" и "Display" имеют одинаковую иконку изначально...

Сейчас по скриншотам не очень понятно что происходит, потому сделаю сравнение "до/после" когда закончу работу над линуксоидным меню "Пуск".

Далее удаляю "календарь" под названием Orage, а на замену устанавливаю Osmo, банально потому что лучше, меня очень напрягал тот факт, что Orage начинает день недели с воскресенья, и никак это невозможно было изменить в настройках:

Не забываю про настройки нового календаря, он кстати не только более информативен, но и более функционален:

Осталось только перенести ярлык в нужную категорию меню "Пуск", исправить название на гораздо более адекватное и понятное, ведь только хрен огородный знает что значит "Osmo", а когда написано Calendar (Osmo), это уже сразу ясно, что календарь, а не какой-то там хрен болотный:

Непонятно только почему этот календарь относился к категории Офис, хотя... Я кажется понимаю, нездоровые на голову разработчики, создавшие xdg-menu, родили три страницы категорий, но среди этой помойки не нашлось категории под названием "Accessories/Аксессуары", или в случае Windows называется "Стандартные"...

Впрочем, как всегда, в Linux всё косяк наперекосяк через задницу сделано, а я говорил, что загонять всех в категории неправильно, неадекватно сложно, и ущемляет свободу.

Далее качаю графический редактор Krita, ибо ничего более адекватного нет для Linux, про GIMP даже не вспоминайте, в этом хламе невозможно даже два слоя выделить одновременно, и похоже я не дождусь когда разработчики прикрутят столь базовый функционал, появившийся в Adobe Photoshop ещё с бородатых времён, и по умолчанию присутствующий в Krita:

Видео редактор kdenlive тоже выбран не спроста, это для Windows есть разнообразие действительно хороших инструментов, но в Linux нужно выбирать лучшее среди худшего, так что так.

Почему я не скачиваю такие приложения из "прекрасных" линуксоидных репозиториев? Да потому что репозитории тухлые! На сайте разработчиков kdenlive v23.08.3 (в репозиториях v22.12.3), Krita v5.2.1 (в репозиториях v5.1.5):

Ну и конечно не забываем про ад зависимостей, на кой хрен это болото тащить в систему, когда можно использовать портативную версию приложения?

Да, используя тухлые репозитории я смог бы уменьшить общий размер дистрибутива, но оно того не стоит в долговременной перспективе...

О боже! Как же обновлять потом эти приложения? Расслабьтесь, линуксоидные центры обновлений и так "тухлые", в любом случае придётся идти на сайт разработчиков и скачивать новую версию, так что репозитории в данном случае только вредят пользователю.

Конечно, обновлять приложение нужно будет вручную перезаписывая файл в папке "Program Files" (opt), да ещё используя root права, но это всяко лучше, чем тухлые версии из репозиториев:

Ну и не забываем про тот факт, что репозитории умирают со временем, и это ставит жирный крест на дистрибутивах в целом... Я не собираюсь водить за ручку каждого пользователя своего дистрибутива, и возиться с тухлыми репозиториями пытаясь собрать разорванного в клочья "пингвина", это глупое занятие, особенно поддерживать репозитории.

Мне и так приходится возиться с уродливой системой "меню Пуск", чтобы хоть немного эту характерную для Linux помойку сделать пригодной для использования, ещё не хватало учить пользователей мертворождённым способам распространения софта в десктопном сегменте через репозитории, эти все команды в терминале и прочую ересь дикую... Нет, к этому дерьму с "локальными репозиториями" и пердолингу с зависимостями я даже не буду пытаться приучать людей.

Вот так коротко и ясно, осталось создать ярлыки для приложений:

Готово, ярлыки созданы, приложения работают:

До кучи скачиваю аудио редактор, тоже нужная вещь, хотя Audacity последних версий не в почёте у оккультистов Linux, но слушать оккультистов это себя не уважать, тем более я не знаю нормальных аналогов данному инструменту, не считая конечно полноценного Adobe Audition, но платные подписки на приложения это откровенное безумие, так что никому не посоветую...

Ещё бы хотелось докинуть плагинов к Audacity, но у одного EULA слишком огромная, чтобы разбираться, у другого прямо запрещено распространение кроме как с официального веб-сайта, причём в лицензии не указано какой именно сайт официальный... В общем Audacity есть, а претензии за отсутствие плагинов уже к разработчикам самих дополнений, не хотят - ну и хрен с ними, пусть дальше сидят со своими кривыми лицензиями, свято место пусто не бывает, а если пусто - значит не свято:

Теперь нужно установить бенчмарки, первым будет KDiskMark, и тут тяжёлый выбор, взять неполноценный DEB пакет разводя помойку зависимостей в системе, или взять чуть большего размера портативный исполняемый файл, который легко можно будет заменить на любую другую версию вручную:

Конечно выберу портативную версию приложения:

Ну что, наконец можно показать предварительные результаты работы над меню "Пуск", слева моя основная система, она далеко не чистая, но для сравнения с новым дистрибутивом сойдёт:

Наверняка многие уже заметили, что такие вещи как "Календарь" (Orage/Osmo) исчезли из категории Офис, они перекочевали в раздел "Accessories", где им самое место.

Ещё бросаются в глаза названия приложений, вместо "Foliate" теперь гораздо более очевидное и понятное "eBook Reader (Foliate)", аналогично переименованы приложения для работы с PDF файлами, например PDF Arranger, хрен знает что это такое и с чем едят, а когда написано PDF Editor (имя приложения) это уже совсем другое дело.

Вообще это очередная характерная для Linux проблема, и весьма серьёзная, когда разработчики создают софт, присваивают максимально неочевидные названия, а в ярлыках ни намёка на "категорию" приложения, мол, читайте и запоминайте подробные и зачастую перегруженные описания, чтобы понять, что это за хрен такой...

Так же инструменты для редактирования/создания выведены в отдельные категории "Editors", в моей основной системе нет ярлыков для видео редактора, графического редактора и т.п., и Krita сразу полетела бы в раздел Graphics, а там у меня уже целая помойка приложений и без графического редактора:

Самой собой прибрался и в разделе Accessories, изначально в линуксах этот раздел представлял собой самую настоящую помойку, в которой лежали инструменты для разработки, настройки из панели управления, узкоспециализированные утилиты и т.п., так не пойдёт:

Ну и панель управления, очередная Linux помойка, которую в своём дистрибутиве раскладываю по полочкам:

Но ещё раз повторюсь, это не конечный результат, мне просто нужно завершать текущую статью и начинать работу над следующей.

Основная часть работы над дистрибутивом сейчас происходит "за кадром", так как по большей части это интеллектуальный труд, нужно думать над структурой и стандартом, чтобы добавление/удаление элементов было максимально простой задачей, насколько это возможно с дерьмовой линуксоидной системой:

Я не могу разработать свою систему меню "Пуск", и сколько не прихорашивай хлам, он всё равно будет работать как хлам, от этого полностью не уйти, к сожалению... Возможно однажды найдётся адекватная замена, чтобы работала хотя бы не хуже, чем в Microsoft Windows XP / 7, но пока приходиться работать с тем что есть, и работы ещё много.

Хотя вдруг выйдет довести до адекватного состояния линуксоидную систему меню "Пуск", и не нужно будет искать замену, кто знает...

Теперь я понимаю почему оккультистам Linux нормальное меню "не надо", оно просто работает как мусор в линуксах, вот и срабатывает философия "не работает - значит не надо":

Только вот эти линуксоидные философии я вертел на палке, больше ни на что они не годятся.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.