Флагманский Android-телефон набрал 154 балла в тестах камеры, заняв 1-ю позицию в рейтинге "Премиум" и 7-ю в "Глобальном"

Французская компания DxOMark, специализирующаяся на тестировании потребительской электроники, опубликовала результаты тестирования Google Pixel 9. Флагманский Android-смартфон получил оценку камеры в 154 балла, заняв первое место в категории "Премиум" от DxOMark и заняв 7-е место в категории "Глобальная". Устройство также получило высокие оценки в тестах отображения.

В тестах камер Google Pixel 9 отличился, набрав в общей сложности 154 балла, опередив Pixel 8 на 6 баллов. Это достижение ставит Pixel 9 на первое место в рейтинге "Премиум" от DxOMark, в который входят смартфоны стоимостью от 600 до 800 долларов. Pixel 9, стоимость которого начинается от 799 долларов, выделяется как ведущее устройство в своем классе. По сравнению со всеми смартфонами, протестированными DxOMark, Pixel 9 занимает 7-е место в общем зачете, что ставит его в один ряд с другими устройствами высокого класса, такими как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, в "Глобальном" рейтинге.

Анализ, проведенный компанией DxOMark, подчеркивает способность Pixel 9 создавать яркие цвета и точно сохранять оттенки кожи на фотографиях. Система камеры обеспечивает получение изображений с точной экспозицией и широким динамическим диапазоном. Что касается качества видеосъемки, то Pixel 9 известен тем, что обеспечивает стабильную съемку с насыщенными цветами и высокой детализацией в различных условиях. Однако отсутствие специального телеобъектива ограничивает возможности масштабирования. Несмотря на это, DxOMark рекомендует Pixel 9 пользователям, которые часто делают портретные и групповые снимки, а также видео, особенно в условиях низкой освещенности. Примечательно, что общая оценка камеры Pixel 9 превосходит оценку Pixel 8 Pro, что, по данным DxOMark, свидетельствует о значительном улучшении в сравнении с предыдущим поколением.

Что касается производительности дисплея, то Pixel 9 также показал хорошие результаты, набрав 156 баллов. Благодаря этому результату он лишь немного отстает от нынешнего лидера в "Глобальном" рейтинге дисплеев DxOMark - Pixel 9 Pro XL, который набрал 158 баллов. Таким образом, Pixel 9 занимает 1-е место в категории дисплеев "Премиум" и 3-е место в "Глобальном" рейтинге дисплеев.

Для более подробного анализа, включая дополнительные оценки, с результатами всестороннего тестирования камеры и дисплея Pixel 9, проведенного компанией DxOMark, можно ознакомиться на их веб-сайте.