Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
Google Pixel 9 стал лучшим в рейтинге "премиальных" камер телефонов DxOMark
Флагманский Android-телефон набрал 154 балла в тестах камеры, заняв 1-ю позицию в рейтинге "Премиум" и 7-ю в "Глобальном"

Французская компания DxOMark, специализирующаяся на тестировании потребительской электроники, опубликовала результаты тестирования Google Pixel 9. Флагманский Android-смартфон получил оценку камеры в 154 балла, заняв первое место в категории "Премиум" от DxOMark и заняв 7-е место в категории "Глобальная". Устройство также получило высокие оценки в тестах отображения.

В тестах камер Google Pixel 9 отличился, набрав в общей сложности 154 балла, опередив Pixel 8 на 6 баллов. Это достижение ставит Pixel 9 на первое место в рейтинге "Премиум" от DxOMark, в который входят смартфоны стоимостью от 600 до 800 долларов. Pixel 9, стоимость которого начинается от 799 долларов, выделяется как ведущее устройство в своем классе. По сравнению со всеми смартфонами, протестированными DxOMark, Pixel 9 занимает 7-е место в общем зачете, что ставит его в один ряд с другими устройствами высокого класса, такими как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, в "Глобальном" рейтинге.

Анализ, проведенный компанией DxOMark, подчеркивает способность Pixel 9 создавать яркие цвета и точно сохранять оттенки кожи на фотографиях. Система камеры обеспечивает получение изображений с точной экспозицией и широким динамическим диапазоном. Что касается качества видеосъемки, то Pixel 9 известен тем, что обеспечивает стабильную съемку с насыщенными цветами и высокой детализацией в различных условиях. Однако отсутствие специального телеобъектива ограничивает возможности масштабирования. Несмотря на это, DxOMark рекомендует Pixel 9 пользователям, которые часто делают портретные и групповые снимки, а также видео, особенно в условиях низкой освещенности. Примечательно, что общая оценка камеры Pixel 9 превосходит оценку Pixel 8 Pro, что, по данным DxOMark, свидетельствует о значительном улучшении в сравнении с предыдущим поколением.

Что касается производительности дисплея, то Pixel 9 также показал хорошие результаты, набрав 156 баллов. Благодаря этому результату он лишь немного отстает от нынешнего лидера в "Глобальном" рейтинге дисплеев DxOMark - Pixel 9 Pro XL, который набрал 158 баллов. Таким образом, Pixel 9 занимает 1-е место в категории дисплеев "Премиум" и 3-е место в "Глобальном" рейтинге дисплеев.

Для более подробного анализа, включая дополнительные оценки, с результатами всестороннего тестирования камеры и дисплея Pixel 9, проведенного компанией DxOMark, можно ознакомиться на их веб-сайте.

#телефоны #google pixel 9
+
Написать комментарий (0)
Google Tensor G4 теряет около 30% производительности в результате длительного теста на троттлинг
Google представила смартфон Pixel 9
Первые тесты Google Pixel 9 разочаровали: производительность хуже, чем у Galaxy S24 и iPhone15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
2
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
1
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
Стали известны характеристики и дизайн iQOO 13
+
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото «полнофункциональной» Lada Vesta
1
VK на фоне роста популярности своего видеохостинга в 1,5 раза расширила CDN-сеть
2
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
2
Ученые из MIT разработали металл для защиты термоядерных реакторов от сильного нагрева
+

Популярные статьи

Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
18
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
3
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
29
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
24
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
10
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
70

Сейчас обсуждают

Ссу на рекламистов
22:40
Да этот мудень высрал херню лишь бы в очередной раз обосрать хбокс
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
Asker 013
22:40
"...им придется ждать до шести месяцев, что может существенно повлиять на их восприятие времени." Особенно время тягучее, когда хочется в туалет "по большому" - а он переполнен... вахтёр не пускает
Шесть месяцев пребывания в космосе могут изменить восприятие времени у астронавтов Starliner
Asker 013
22:31
Рецепт - хорошее охлаждение камня
Неизвестный мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI HX 370 протестирован в играх
Alxndr
22:28
"замедление" ЮТуб ни при чем. ВК Видео не так рьяно удаляет контент по запросу правообладателя, как это делают на Трубе. Выбор шире, отсюда постоянный рост популярности.
VK на фоне роста популярности своего видеохостинга в 1,5 раза расширила CDN-сеть
VDone
22:25
Это на сколько низкий надо иметь уровень интеллекта, чтобы с упорством барана называть луноход марсоходом
Исследование Луныпоказало, что ее почва у южного полюса когда-то была покрыта расплавленной магмой
Дмитрий Малинин
22:20
Как видишь может там где польза неочевидна и вообще лучи это аппаратная часть которая просчитывает освещение за разработчиков, но оплачивать будет пользователь! Запечённое освещение без лучей в подавл...
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
Егор Рыжонков
22:06
Ну естественно эксперты предпочтут играть без лучей, а 4060 это говно и nvidia тоже. Но в действительности карты amd это понос, как видеокарта за 100к может сливать хоть где-то карте за 30??
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
denacifikator
22:00
я этих игор накачаю скок угодно,в торентах
В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
Ловкий сержант Sitronix
21:56
странные дела... ютуб вроде заблокировали, импортные пошлин на тачки и моты 48%, за слово война - статья. моргенштерн хз где в дубае наверно хз, не здесь главное. очень хотим договориться с иностранны...
Спецназ Росгвардии ликвидировал четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 в Волгоградской области
Gamandril
21:54
А мы тут не об уголовном праве. Если это твое ограничение мне очень жаль. Для юриста быть в уголовке значит быть посредственностью. Польза есть в отсутствии намеренно ввода в заблуждение, навешивание ...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем