Норвежский космодром стал на шаг ближе к проведению первого орбитального запуска Isar Aerospace после получения государственной лицензии.

Норвежский космодром приблизился к тому, чтобы провести свой первый орбитальный запуск для Isar Aerospace после получения правительственной лицензии.

22 августа космодром Андейя объявил, что Министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии выдало ему лицензию, позволяющую осуществлять запуски с космодрома на острове Андейя, расположенном к северу от Полярного круга.

Этот космодром будет служить начальной стартовой площадкой для немецкой компании Isar Aerospace, разрабатывающей малогабаритную ракету-носитель Spectrum. В ноябре прошлого года на космодроме было официально завершено строительство площадки, с которой будет запущен Spectrum.

“Команда приложила значительные усилия, чтобы получить эту лицензию. С 2018 года наша команда закладывает основу для облегчения запуска спутников с норвежской территории”, - заявил Лассе Берг, временно исполняющий обязанности президента космодрома Андейя.

Согласно заявлению норвежского министерства, лицензия разрешает космодрому проводить до 30 запусков в год, в том числе четыре в ночное время. Эти запуски, осуществляемые под наблюдением Управления гражданской авиации Норвегии, будут осуществляться по азимутам от 280 до 360 градусов, в основном на полярных и солнечно-синхронных орбитах.

“Первый запуск спутника с Андейи станет историческим событием для Норвегии как космической державы. Норвегия получит возможности, которыми обладают немногие другие страны, что принесет пользу не только Норвегии, но и нашим союзникам и партнерам в ЕС и НАТО”, - заявила министр промышленности страны Сесилия Мирсет.

Теперь, когда лицензия получена, космодром Андейя сообщил, что Isar Aerospace может приступить к заключительным испытаниям ракеты-носителя, в том числе к испытаниям на разгонном блоке, перед первым запуском. Однако космодром не предоставил конкретных сроков проведения этих испытаний или предполагаемой даты запуска.

Isar Aerospace, которая в июне привлекла 65 миллионов евро (72 миллиона долларов) в качестве продолжения раунда финансирования серии C, проводимого Инновационным фондом НАТО, также предоставила ограниченную информацию о расписании. “В зависимости от результатов первого и второго этапов испытаний мы планируем провести наш первый испытательный полет как можно скорее”, - заявил представитель компании 22 августа. Ранее компания делала аналогичное заявление после июньского раунда финансирования.

Министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии также отметило, что Isar Aerospace потребуется отдельная лицензия на запуск в дополнение к лицензии космодрома, и в настоящее время Управление гражданской авиации рассматривает заявку компании. Министерство добавило, что первый запуск ожидается позднее в этом году.

Если этот график будет соблюден, Isar Aerospace может стать первым из группы европейских стартапов, предпринявших попытку запуска на орбиту. Ранее ракетный завод в Аугсбурге планировал достичь этого рубежа уже в сентябре, но потерпел неудачу, потеряв свою первую ступень во время огневых испытаний на космодроме Саксаворд на Шетландских островах 19 августа.