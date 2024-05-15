Рано утром, во вторник, солнце выпустило еще один мощный поток заряженных частиц в сторону Земли, вызвав проблемы с электроэнергией в США.

Рано утром во вторник солнце выбросило значительный поток заряженных частиц в сторону Земли, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей территории США. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), около 12:51 по восточному времени по всей Северной Америке наблюдались перебои в работе. Эта вспышка на Солнце, классифицированная как X8.8, представляет собой наиболее мощное событие текущего солнечного цикла, начавшегося в 2017 году. NOAA классифицировало ее как радиопомеху 3-го уровня (R3) по шкале от одного до пяти баллов. Извержение произошло из-за солнечного пятна, которое было активным в течение нескольких дней. NOAA сравнило его размеры с солнечным пятном, ответственным за историческую солнечную бурю 1859 года.

реклама

Доктор Тамита Сков, физик, занимающийся космической погодой, назвала вспышку самой значительной за весь цикл. Она приблизилась к радиопомехам уровня R4, но была частично закрыта краем Солнца из-за расположения пятна. Текущий солнечный цикл начался в середине декабря 2016 года и в настоящее время находится в фазе солнечного максимума. Skov предполагает возможность двухпикового цикла, аналогичного предыдущему циклу. Солнечное пятно AR 3664, достигшее размеров солнечного пятна, связанного с Каррингтонским событием 1859 года, исчезло из поля зрения Земли во вторник после его последнего извержения.

Субатомные частицы от вспышки представляют потенциальную опасность для Земли, включая нарушение спутниковой связи, радиационное облучение астронавтов и помехи наземным энергосетям. По оценкам NOAA, вероятность таких столкновений во вторник составляет 60%. Это событие, известное как радиационная буря, вызвано магнитным полем Солнца, распространяющимся на нашу Солнечную систему, создавая спиральную структуру Паркера из-за вращения Солнца.

Заряженные частицы от солнечных вспышек могут попадать в эти спирали, перенаправляя их обратно к Земле. Недавняя солнечная активность привела к тому, что NOAA объявило предупреждение о сильной геомагнитной буре (G4), что стало первым подобным предупреждением за последние два десятилетия.

Геомагнитные бури возникают, когда высокоэнергетические частицы, высвобождаемые в результате солнечных вспышек, достигают Земли. После шторма, который разразился в прошлую пятницу, фермеры на Среднем Западе США столкнулись с перебоями в работе спутникового оборудования, такого как GPS, которое имеет значение для ведения земледелия. Несмотря на эти сбои, шторм также вызвал впечатляющие проявления Северного сияния по всему миру.



