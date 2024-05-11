Он не подтвердил информацию о своем новом клубе, но, похоже, предрешенные выводы таковы, что он будет игроком мадридского "Реала".

Следующее место назначения Килиана Мбаппе официально не подтверждено и не объявлено им самим, но авторитетные источники СМИ убедительно указывают на то, что он присоединится к мадридскому "Реалу". Однако ожидается, что ни одна из сторон не объявит об этом соглашении до окончания финала Лиги чемпионов 2024 года, который состоится 1 июня, поскольку предварительное объявление потенциально может отвлечь внимание от этого важного события.

реклама

Мбаппе, которому сейчас 25 лет, уже давно является главной целью мадридского "Реала", и, похоже, президент клуба Флорентино Перес успешно добьется его подписания. Поскольку нынешний контракт Мбаппе истекает в июне, он присоединится к мадридскому "Реалу" в качестве свободного агента.

Ожидается, что это подписание укрепит атакующие возможности мадридского "Реала", которые вызывали беспокойство на протяжении всего сезона, несмотря на успешное завоевание клубом титула чемпиона Ла Лиги в сезоне 2023/24 и выход в финал Лиги чемпионов.