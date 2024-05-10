Microsoft официально подтвердила, что компания запускает свой магазин мобильных игр Xbox на Android и iOS в июле, а вместе с ним появятся Candy Crush, Minecraft и многое другое.

Microsoft официально объявила о запуске в июле своего магазина мобильных игр Xbox на Android и iOS, в котором представлены такие популярные игры, как Candy Crush и Minecraft.

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Во время технологического саммита Bloomberg президент Microsoft по Xbox Сара Бонд подтвердила дату запуска магазина мобильных игр в июле. Этот шаг отражает стремление Microsoft создать магазин игр, альтернативный Apple App Store и Google Play Store. Примечательно, что изначально это будет веб-магазин, позволяющий распространять приложения на всех устройствах по всему миру, включая iOS, где доступ к App Store остается ограниченным. Используя веб-подход, Microsoft стремится обойти проблемы, связанные с закрытыми экосистемами магазинов приложений.

Способ распространения игр через Интернет пока не определен, но, скорее всего, облачные игры сыграют свою роль. Microsoft планирует начать со своих игр от первого лица, таких как Candy Crush и Minecraft, и планирует распространить платформу на сторонних партнеров для обеспечения всестороннего кроссплатформенного игрового процесса.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать надежную альтернативу магазинам Apple и Google, включая поддержку сторонних разработчиков, хотя эта цель все еще находится в стадии разработки.