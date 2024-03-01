Роналду сделал жест в ответ на то, что фанаты соперника скандировали имя Лионеля Месси. Файез

Криштиану Роналду, известный португальский футболист, который в настоящее время выступает за "Аль-Наср" в Саудовской профессиональной лиге, был привлечен к дисциплинарной ответственности после инцидента, произошедшего после недавней победы "Аль-Наср" над "Аш-Шабаб". Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявила в среду, что Роналду был уличен в нарушении статьи 57-1 Правил дисциплины и этики.

реклама

Следовательно, Роналду был дисквалифицирован на один матч и оштрафован примерно на 2 666 долларов (10 000 риалов), подлежащих выплате SAFF, а также дополнительно на 5 333 доллара (20 000 риалов) в качестве платы за подачу жалобы в "Аш-Шабаб". SAFF заявила, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

CNN обратился к представителям Роналду и Аль-Наср за комментариями по этому вопросу.

До официального объявления SAFF ходили слухи о возможных действиях против Роналду, который является выдающейся фигурой в футболе. Роналду, пятикратный обладатель престижной награды "Золотой мяч", присоединился к "Аль-Насру" после ухода из "Манчестер Юнайтед" в конце 2022 года. Он был результативным бомбардиром лиги, забив 22 гола в 20 матчах в текущем сезоне.

Из-за дисквалификации Роналду пропустит предстоящий матч "Аль-Наср" против "Аль-Хазма".



