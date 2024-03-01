На этом снимке JWST виден каркас из полос пыли и свечение звездного света.

Космический телескоп Джеймса Уэбба предоставил ценную информацию о NGC 1559, большой спиральной галактике с перемычками, используя свои инфракрасные возможности для выявления пылевой структуры галактики, освещенной светом молодых звезд. Это контрастирует с изображениями в видимом свете, полученными космическим телескопом "Хаббл", на которых изображен светящийся спиральный узор с заметными молодыми звездными скоплениями и темными полосами пыли.



Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) JWST позволили провести детальные наблюдения внутренних компонентов NGC 1559, включая звездный свет, отфильтрованный через пыль, и излучение ионизированного газообразного водорода в областях звездообразования, а также прямое изображение пылевых облаков галактики. Эти результаты способствуют достижению более широких научных целей проекта PHANGS, который направлен на понимание процессов рождения, жизни и смерти звезд в различных галактиках, а также взаимодействий между звездами, газом и пылью, влияющих на общую структуру галактики. Возглавляемый международной командой, PHANGS использует ряд обсерваторий, включая JWST, Hubble, ALMA, VLA, MeerKAT и NOEMA.



NGC 1559 имеет большое значение благодаря своему изолированному расположению и примечательной истории возникновения сверхновых, включая четыре события, обнаруженные за последние четыре десятилетия. Примечательно, что расстояние до NGC 1559 было точно определено благодаря наблюдению сверхновых типа II-P и типа 1a, что помогает в космологических исследованиях, таких как расчет скорости расширения Вселенной, представленной постоянной Хаббла. Недавние открытия, такие как сверхсветящиеся источники рентгеновского излучения, обнаруженные рентгеновской обсерваторией НАСА "Чандра", еще больше способствуют нашему пониманию экзотических явлений в галактике.



Таким образом, несмотря на свое удаленное местоположение и ограниченное количество соседних галактик, NGC 1559 предлагает ценную информацию о фундаментальных астрофизических процессах, что делает его важным объектом изучения для астрономов, изучающих сложности Вселенной.