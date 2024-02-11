Запуск SpaceX новейшего спутника наблюдения Земли NASA стал потрясающим зрелищем для фотографов.

Миссия NASA PACE (сокращение от Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) стартовала на ракете SpaceX Falcon 9 с космического стартового комплекса 40 на станции космических сил на мысе Канаверал 8 февраля 2024 года в 1:33 по восточному времени (06:33 GMT).

Ночной запуск предоставил прекрасную возможность для великолепной фотосъемки запуска, как показано на следующих снимках. После запуска PACE проанализирует атмосферу Земли и другие климатические параметры, чтобы обеспечить беспрецедентное понимание обмена углеродом между океаном и атмосферой. Миссия продолжит изучение взаимодействия между солнечной радиацией и частицами в морской воде, чтобы получить представление о процессах, происходящих в наших глобальных океанах Представители НАСА заявили в описании КОСМИЧЕСКОЙ миссии, что ее беспрецедентный спектральный охват позволит провести первые в истории глобальные измерения, направленные на определение состава сообществ фитопланктона. Это значительно повысит нашу способность понимать изменяющиеся морские экосистемы Земли, управлять природными ресурсами, такими как рыболовство, и обнаруживать вредное цветение водорослей. PACE был успешно выведен на солнечно-синхронную орбиту (SSO), расположенную примерно в 420 милях (677 километрах) над поверхностью Земли, превысив высоту Международной космической станции на 250 миль (402 км). Эта орбита, проходящая над полюсами Земли, позволяет PACE ежедневно наблюдать одни и те же географические точки в одинаковое солнечное время, что облегчает выполнение научных задач. Запуск PACE ознаменовал первый выход на полярную орбиту из Флориды с 30 ноября 1960 года. В тот раз ракета, запущенная с мыса Кейп, потерпела неудачу, в результате чего обломки упали на Кубу, как сообщает New York Times. После этого инцидента Соединенные Штаты перенесли все запуски polar на военно-воздушную базу Ванденберг (ныне база космических сил Ванденберг) в Калифорнии. После запуска, который осветил ночное небо над космическим побережьем Флориды, ракета-носитель первой ступени Falcon 9 совершила визуально поразительную посадку в посадочной зоне 1, на объекте SpaceX, расположенном на мысе Кейп. Согласно описанию миссии SpaceX, это был четвертый запуск и последующая посадка конкретной ракеты-носителя, о которой идет речь.

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Запуск спутника НАСА PACE стал одиннадцатым запуском SpaceX в этом году, во всех из которых использовались ракеты Falcon 9. Двенадцатый запуск запланирован на пятницу, 9 февраля, для вывода на орбиту 22 спутников Starlink компании.

В 2023 году SpaceX провела в общей сложности 74 орбитальных полета, превысив свой предыдущий рекорд в 61, установленный в 2022 году. Компания намерена увеличить этот показатель в 2024 году и объявила о своей цели достичь 144 запусков в этом году.