Исследование показало, что циркуляция Атлантического океана приближается к переломному моменту, который является “плохой новостью для климатической системы и человечества”

Недавнее исследование выявило результаты, касающиеся меридиональной циркуляции Атлантического океана (Amoc), важнейшего компонента глобального регулирования климата. Исследование, в котором использовались передовые компьютерные модели и исторические данные, выявило ранние предупреждающие признаки, указывающие на то, что Amoc приближается к потенциальной переломной точке. Это может привести к беспрецедентным последствиям как для климатической системы, так и для человечества.



Система Amoc, ответственная за распределение тепла, углерода и питательных веществ по всей Земле, находится под угрозой из-за ускоренного таяния ледников Гренландии и арктических ледяных щитов. Этот приток пресной воды нарушает поступление более теплой и соленой воды с юга, ослабляя систему циркуляции. Предыдущие исследования показали снижение Amoc на 15% с 1950 года, достигнув самого слабого уровня более чем за тысячу лет.



Несмотря на то, что существуют различные мнения о тяжести и сроках потенциального коллапса, новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает новаторские идеи. Изучая уровни солености в южной части Атлантического океана, исследователи продемонстрировали, что постепенное снижение уровня Амок может спровоцировать быстрый коллапс в течение столетия с катастрофическими последствиями.



Последствия коллапса Amoc будут серьезными, включая повышение уровня моря на метр в определенных регионах, изменение погодных условий во всем мире и значительное воздействие на экосистемы, такие как тропические леса Амазонки. Европа в частности может столкнуться с резким похолоданием и уменьшением количества осадков, что создаст серьезные проблемы для адаптации.



Ведущий автор Рене ван Вестен подчеркнул неотложность более эффективного решения проблемы изменения климата, признав тревожную тенденцию к потенциальному коллапсу Amoc. Хотя точные сроки остаются неопределенными, необратимый характер этих изменений подчеркивает необходимость немедленных действий.