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saliikr
Сильнейший энергетический взрыв Солнца за шесть лет "застрял в пробке"
Физик показывает, что причиной задержки являются слабые солнечные ветры - но говорит, что некоторые морские радиостанции и спутники Starlink были выведены из строя

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Выбросы корональной массы (CME) обладают потенциалом для удаления значительных количеств коронного вещества с поверхности Солнца. Чтобы воздействовать на Землю, заряженные частицы должны выйти за пределы орбиты нашей планеты. Сков, ведущий YouTube-канала с прогнозом космической погоды, объясняет задержку воздействия двумя факторами: пространственным перемещением шторма и слабыми солнечными ветрами.

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Сков объясняет, что фланг или кромка шторма обычно отстает от вершины или фронта, поскольку CME расширяются в солнечном ветре во время их путешествия наружу. Это требует, чтобы вершина шторма пересекла орбиту Земли до того, как край достигнет нашей планеты, что приводит к более слабому воздействию из-за более медленной и слабой природы фланга.

Сочетание этих факторов, наряду со слабым солнечным ветром, создает метафорическую пробку, подобную медленному движению на автостраде, заставляющему более быстрые транспортные средства замедляться и двигаться со скоростью, сравнимой с более медленным движением впереди.

Предупреждение Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) описывает потенциальные последствия, включая незначительные сбои в распространении полярных высокочастотных (КВ) радиосигналов, приводящие к затуханию на более низких частотах. Skov подчеркивает, что радиационный шторм, связанный с CME, особенно сильно влияет на полярные регионы из-за того, что магнитный щит Земли открыт для этих частиц на полюсах.

НАСА сообщило о недавнем солнечном извержении как о самом мощном выбросе энергии Солнца с 2017 года, запечатлев событие с помощью своей Солнечной динамической обсерватории. На кадрах видна светящаяся область на солнце, усиливающаяся перед извержением и выпускающая вспышку X5 – наивысшего уровня.

SWPC заверяет общественность, что причин для беспокойства нет, уточняя, что первоначальный выброс радиации 31 декабря привел к отключениям электроэнергии над Тихим океаном. Агентство предсказало небольшую геомагнитную бурю во вторник, временное возмущение в магнитосфере Земли, вызванное ударной волной солнечного ветра.

Skov рассматривает конкретный риск, упомянутый NOAA/SWPC, уделяя особое внимание потенциальным отключениям радиосвязи, влияющим на прием GPS. Она отмечает, что новогодний X5 вызвал всплеск радиосвязи до 220 МГц, нарушив работу КВ и некоторых очень высоких частот (УКВ), используемых береговой охраной Соединенных Штатов (USCG) и другими кораблями. Skov также упоминает о деградации систем телевизионного вещания, использующих сверхвысокочастотное (UHF) радио для передачи в эфир. Кроме того, сигналы Starlink от SpaceX, возможно, испытывали временные перебои.

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Объясняя влияние солнечных вспышек на спутниковые сигналы, Сков сравнивает солнечное излучение во время солнечной вспышки с громким криком, который временно заглушает спутниковые сигналы. Она подчеркивает, что солнечное излучение не всегда соответствует частотам, влияющим на сигналы GPS.

#солнце #взрыв #солнечные ветры
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