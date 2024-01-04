Любителей астрономии, которые хотят мельком увидеть космическое шоу, есть лишь короткое окно, если они надеются остаться пораженными. Пик метеорного потока Квадрантиды ожидается после полуночи в четверг, по данным НАСА.

По данным НАСА, у энтузиастов астрономии, желающих стать свидетелями метеорного потока Квадрантиды, первого метеорного потока 2024 года, будет короткая возможность, поскольку его пик ожидается после полуночи в четверг. Это ежегодное событие, считающееся одним из лучших метеорных потоков, обладает уникальной характеристикой: пик длится всего несколько часов. При оптимальных условиях наблюдатели могут наблюдать от 60 до 200 метеоров в час во время пика.

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Для оптимального обзора НАСА рекомендует наблюдать за квадрантидами в Северном полушарии в ночные и предрассветные часы. Идеальные места - вдали от города и уличных фонарей, и зрителям рекомендуется лечь на спину, ногами на юг, давая примерно 30 минут глазам привыкнуть к темноте, чтобы улучшить видимость метеорита. Рекомендуется надлежащим образом подготовиться, например, взять с собой одеяло или спальный мешок, чтобы выдержать низкие температуры.

Выделяя квадрантиды, НАСА отмечает их примечательную особенность — яркие метеоры-огненные шары - более крупные вспышки света и цвета, которые ярче и длятся дольше, чем обычные метеорные полосы. Эти огненные шары со скоростью около 25 миль в секунду придают уникальность метеорному потоку.

В отличие от большинства метеорных потоков, происходящих от комет, квадрантиды происходят от астероида 2003 EH1, небольшого астероида, открытого 6 марта 2003 года. Метеорный поток исходит от Quadrans Muralis, устаревшего созвездия, служащего ориентиром для наблюдателей.

Метеорный поток возникает, когда многочисленные метеоры входят в атмосферу Земли в сжатые сроки. Светящиеся полосы возникают в результате нагревания раскаленного воздуха, когда метеоры пересекают атмосферу Земли. Хотя большинство метеоров сгорают во время падения, те, которые выживают, классифицируются как метеориты.

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Квадрантиды будут оставаться активными до 16 января 2024 года, а следующий метеорный поток, Лириды, запланирован на апрель.