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По данным НАСА, у энтузиастов астрономии, желающих стать свидетелями метеорного потока Квадрантиды, первого метеорного потока 2024 года, будет короткая возможность, поскольку его пик ожидается после полуночи в четверг. Это ежегодное событие, считающееся одним из лучших метеорных потоков, обладает уникальной характеристикой: пик длится всего несколько часов. При оптимальных условиях наблюдатели могут наблюдать от 60 до 200 метеоров в час во время пика.
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Для оптимального обзора НАСА рекомендует наблюдать за квадрантидами в Северном полушарии в ночные и предрассветные часы. Идеальные места - вдали от города и уличных фонарей, и зрителям рекомендуется лечь на спину, ногами на юг, давая примерно 30 минут глазам привыкнуть к темноте, чтобы улучшить видимость метеорита. Рекомендуется надлежащим образом подготовиться, например, взять с собой одеяло или спальный мешок, чтобы выдержать низкие температуры.
Выделяя квадрантиды, НАСА отмечает их примечательную особенность — яркие метеоры-огненные шары - более крупные вспышки света и цвета, которые ярче и длятся дольше, чем обычные метеорные полосы. Эти огненные шары со скоростью около 25 миль в секунду придают уникальность метеорному потоку.
В отличие от большинства метеорных потоков, происходящих от комет, квадрантиды происходят от астероида 2003 EH1, небольшого астероида, открытого 6 марта 2003 года. Метеорный поток исходит от Quadrans Muralis, устаревшего созвездия, служащего ориентиром для наблюдателей.
Метеорный поток возникает, когда многочисленные метеоры входят в атмосферу Земли в сжатые сроки. Светящиеся полосы возникают в результате нагревания раскаленного воздуха, когда метеоры пересекают атмосферу Земли. Хотя большинство метеоров сгорают во время падения, те, которые выживают, классифицируются как метеориты.
Квадрантиды будут оставаться активными до 16 января 2024 года, а следующий метеорный поток, Лириды, запланирован на апрель.