Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
По данным НАСА, пик метеорного потока Квадрантиды ожидается в четверг после полуночи
Любителей астрономии, которые хотят мельком увидеть космическое шоу, есть лишь короткое окно, если они надеются остаться пораженными. Пик метеорного потока Квадрантиды ожидается после полуночи в четверг, по данным НАСА.

реклама

По данным НАСА, у энтузиастов астрономии, желающих стать свидетелями метеорного потока Квадрантиды, первого метеорного потока 2024 года, будет короткая возможность, поскольку его пик ожидается после полуночи в четверг. Это ежегодное событие, считающееся одним из лучших метеорных потоков, обладает уникальной характеристикой: пик длится всего несколько часов. При оптимальных условиях наблюдатели могут наблюдать от 60 до 200 метеоров в час во время пика.

реклама

Для оптимального обзора НАСА рекомендует наблюдать за квадрантидами в Северном полушарии в ночные и предрассветные часы. Идеальные места - вдали от города и уличных фонарей, и зрителям рекомендуется лечь на спину, ногами на юг, давая примерно 30 минут глазам привыкнуть к темноте, чтобы улучшить видимость метеорита. Рекомендуется надлежащим образом подготовиться, например, взять с собой одеяло или спальный мешок, чтобы выдержать низкие температуры.

Выделяя квадрантиды, НАСА отмечает их примечательную особенность — яркие метеоры-огненные шары - более крупные вспышки света и цвета, которые ярче и длятся дольше, чем обычные метеорные полосы. Эти огненные шары со скоростью около 25 миль в секунду придают уникальность метеорному потоку.

В отличие от большинства метеорных потоков, происходящих от комет, квадрантиды происходят от астероида 2003 EH1, небольшого астероида, открытого 6 марта 2003 года. Метеорный поток исходит от Quadrans Muralis, устаревшего созвездия, служащего ориентиром для наблюдателей.

Метеорный поток возникает, когда многочисленные метеоры входят в атмосферу Земли в сжатые сроки. Светящиеся полосы возникают в результате нагревания раскаленного воздуха, когда метеоры пересекают атмосферу Земли. Хотя большинство метеоров сгорают во время падения, те, которые выживают, классифицируются как метеориты.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Квадрантиды будут оставаться активными до 16 января 2024 года, а следующий метеорный поток, Лириды, запланирован на апрель.

#наса #метеорный дождь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
В прошлом году SpaceX осуществляла запуск ракет на орбиту в среднем каждые четыре дня
"Юнона" совершает первый сверхблизкий пролет покрытой вулканами спутника Ио
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
5
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
10
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
+
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
2
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
8
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
2
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
4
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
36
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
61
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Kira625
21:17
О да, я помню, сколько хейта и особенно у геймеров вызвала кнопка "Win" после своего появления, потом конечно научились её отключать. Кстати, еcли майкрософту не хватает любви пользователей, то можно ...
Microsoft впервые с 1994 года внесёт изменения в клавиатуру
San Sanich
21:15
Как сборка выглядит +/- нормально. Единственное что, 3050 очень неоднозначный выбор.
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
АЕV
21:10
Ура патриоты ликуют наверное, госдолг США больше ВВП а то что США спокойно обслуживают этот долг то на это пофиг и замечу что это обслуживание больше ВВП РФ)))
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
АЕV
21:07
Ничесе минималка 500+ евро, россии такую бы минималку, а ой в РФ же средний класс это люди с ЗП в 17+-к ₽ а с 500+ будут алигархи скорее всего)))
Инфляция в Турции достигла рекордных 64,77 процентов
Denis Lykov
21:06
🤣🤣 🤣👍
Компьютерные комплектующие в США подорожают на 25% из-за откладывания тарифов
Алексей Каверин
20:59
Чучумба, что у тебя одно старье. Давай уже продемонстрируй что-то и свежего, ведь твоя невидия с настоящими драйверами лучше любой амд у которой нет драйвера? Или нет?
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
Циклон-Б
20:52
прикинь тебя сзади рыцари круглого стола будут делать
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Пузо
20:51
Пусть своё очко разыграет.
Экс-министр Украины Mилованов призвал разыграть службу в ВСУ с помощью лотереи
unhurtable
20:51
Если для тебя полупроводники это только бытовуха то я горд за то что до подобных и не доходит...
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Пузо
20:50
Да всё равно это покрытие рано или поздно смоется всё без остатка. Не думаю что его хватит хотя бы на 3-5 лет.
Учёные из Турции разработали скользящее антибактериальное покрытие для унитаза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем