Интересно, что показатели конкурирующих фирм за 12-месячный период были лучше

В текущем году Apple, возможно, преодолела рубеж оценки в 3 триллиона долларов, став самой ценной компанией в мире. Однако ее показатели в 2023 году ниже, чем у других технологических гигантов. В последнем отчете указывается, что Apple пережила самое продолжительное снижение выручки за последние 22 года, столкнувшись с рядом проблем, которые, как ожидается, будут препятствовать ее росту в 2024 году.



Несмотря на сообщения о снижении продаж четыре квартала подряд, Apple достигла общей выручки в размере 383 миллиардов долларов в 2023 финансовом году. Сравнивая биржевые показатели, акции Apple выросли на 49 процентов, но компания показала меньшие результаты по сравнению с NVIDIA с ростом втрое, и Meta, у которой рост составил почти 200 процентов. Amazon вырос на 83%, в то время как Alphabet и Microsoft продемонстрировали рост на 59% и 57% соответственно. Тем не менее, выручка Apple за 2023 финансовый год составила впечатляющие 383 миллиарда долларов при прибыли в 97 миллиардов долларов.



Цифры также указывают на то, что Apple борется с замедлением мировой экономики, о чем свидетельствует ежеквартальное снижение продаж аппаратного обеспечения. В 2023 году выручка подразделения iPad составила 28,3 миллиарда долларов, что отражает падение на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на появление чипсетов серии M с повышенной производительностью и временем автономной работы, интерес потребителей к семейству Mac снизился, что привело к снижению выручки на 27 процентов до 10,2 миллиарда долларов в 2023 финансовом году.



Несмотря на эти проблемы, Apple может рассчитывать на высокие продажи iPhone в праздничном квартале, чтобы сохранить динамику, особенно в связи с выпуском iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с эксклюзивными обновлениями. Даже на китайском рынке, где Apple столкнулась с проблемами, связанными с возрождением Huawei и популярностью линейки Mate 60, три модели iPhone вошли в пятерку самых продаваемых смартфонов в октябре 2023 года.



Бизнес услуг зарекомендовал себя с наилучшей стороны, скомпенсировав спад в других подразделениях. По оценкам аналитиков, только эта категория может быть оценена в 2024 году в размере от 1,5 до 1,6 трлн долларов, что потенциально повысит оценку компании до беспрецедентных 4 трлн долларов. Однако запуск гарнитуры смешанной реальности Vision Pro стоимостью 3499 долларов сопряжен с серьезной проблемой, и наблюдатели отрасли ожидают серьезной борьбы.



Тем не менее, у Apple есть возможность оправиться от своих неудач в 2023 году с началом нового года, что дает шанс поднять свою 12-месячную выручку и чистую прибыль до новых высот.