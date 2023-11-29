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Сообщается, что Lionsgate находится в процессе разработки фильма о Наруто, во главе которого стоит известный сценарист Таша Хо. В отчете Variety за 2023 год, посвященном заслуживающим внимания сценаристам, Хо, известная своей ролью в анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" и выступающая в качестве исполнительного продюсера адаптации Amazon "Могучий Найн", была названа сценаристом адаптации "Наруто" от Lionsgate.
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Lionsgate тайно работает над созданием фильма о Наруто, по крайней мере, с 2015 года, и отчеты указывают на переговоры о правах на экранизацию нашумевшей манги. Первоначально режиссером проекта был назначен величайший шоумен Майкл Грейси. Учитывая, что прошло восемь лет, остается неясным, связана ли Грейси по—прежнему с этим предприятием, и характер фильма - будет ли это живое действие или что—то еще - остается нераскрытым. Это становится особенно актуальным, учитывая удачное время и популярность адаптации One Piece. Polygon запросил комментарии у Lionsgate по этим вопросам.
Задуманный Масаси Кисимото, "Наруто" повествует о масштабном путешествии Наруто Узумаки, молодого ниндзя, стремящегося возглавить свой клан. Известная как одна из серий "Большой тройки", сыгравшая ключевую роль в всплеске популярности журнала Shonen Jump в середине 2000-х годов, наряду с One Piece и Bleach, манга и ее аниме-адаптация входят в число самых знаменитых приключенческих романов в мире, заслужив восхищение даже у защитника НФЛ Джамала Уильямса.
Хотя никаких конкретных подробностей относительно даты выхода интерпретации "Наруто" от Lionsgate нет, ожидается, что следующим проектом Таши Хо, скорее всего, станет давно разрабатываемая адаптация комикса "Красная Соня".