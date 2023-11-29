Lionsgate разрабатывает фильм о Наруто; сценарист Таша Хо прилагается. Участие Грейс неясно. Эпическая сага о ниндзя. Рыжая Соня следующая для Хо.

Сообщается, что Lionsgate находится в процессе разработки фильма о Наруто, во главе которого стоит известный сценарист Таша Хо. В отчете Variety за 2023 год, посвященном заслуживающим внимания сценаристам, Хо, известная своей ролью в анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" и выступающая в качестве исполнительного продюсера адаптации Amazon "Могучий Найн", была названа сценаристом адаптации "Наруто" от Lionsgate.

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Lionsgate тайно работает над созданием фильма о Наруто, по крайней мере, с 2015 года, и отчеты указывают на переговоры о правах на экранизацию нашумевшей манги. Первоначально режиссером проекта был назначен величайший шоумен Майкл Грейси. Учитывая, что прошло восемь лет, остается неясным, связана ли Грейси по—прежнему с этим предприятием, и характер фильма - будет ли это живое действие или что—то еще - остается нераскрытым. Это становится особенно актуальным, учитывая удачное время и популярность адаптации One Piece. Polygon запросил комментарии у Lionsgate по этим вопросам.

Задуманный Масаси Кисимото, "Наруто" повествует о масштабном путешествии Наруто Узумаки, молодого ниндзя, стремящегося возглавить свой клан. Известная как одна из серий "Большой тройки", сыгравшая ключевую роль в всплеске популярности журнала Shonen Jump в середине 2000-х годов, наряду с One Piece и Bleach, манга и ее аниме-адаптация входят в число самых знаменитых приключенческих романов в мире, заслужив восхищение даже у защитника НФЛ Джамала Уильямса.

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Хотя никаких конкретных подробностей относительно даты выхода интерпретации "Наруто" от Lionsgate нет, ожидается, что следующим проектом Таши Хо, скорее всего, станет давно разрабатываемая адаптация комикса "Красная Соня".