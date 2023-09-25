В воскресенье началась эвакуация гражданских лиц из Нагорного Карабаха в Армению в ответ на военную операцию Азербайджана. Азербайджан согласился открыть Лачинский коридор для перевозки людей, соединяющий спорный регион со страной. Красный Крест сопровождал 23 машины скорой помощи, перевозившие тяжелораненых жителей Нагорного Карабаха. Некоторые граждане обратились к российским миротворцам для помощи в пересечении границы после соглашения о капитуляции армянских лидеров Карабаха. На контрольно-пропускном пункте близ села Корнидзор наблюдается непрерывный поток гражданских транспортных средств, многие из которых перевозят важные вещи.

В воскресенье первые группы гражданских лиц отправились из Нагорного Карабаха в Армению в ответ на военную операцию Азербайджана на фоне растущих опасений по поводу потенциальной крупномасштабной миграции.

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Гуманитарные организации и правительство Армении сообщили об эвакуации нескольких человек после того, как Азербайджан согласился открыть Лачинский коридор, который соединяет спорный регион со страной. По данным Министерства здравоохранения, Красный Крест сопровождал 23 машины скорой помощи, перевозившие тяжелораненых жителей Нагорного Карабаха.

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Тем временем другие гражданские лица обратились к российским миротворцам с просьбой о помощи в пересечении границы после принятия соглашения о капитуляции армянскими лидерами Карабаха во вторник, всего лишь после 24 часов интенсивных боев и обстрелов. На контрольно-пропускном пункте близ села Корнидзор, вдоль границы с Азербайджаном, в настоящее время проходит непрерывный поток гражданских транспортных средств, многие из которых загружены сумками или содержат незакрепленные постельные принадлежности и другие пожитки.