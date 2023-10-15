Компания была оштрафована за несоблюдение стандартов безопасности батарей типа «таблетка»

15 октября, по данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla была оштрафована на 155 000 австралийских долларов (в настоящее время около 715 000 юаней) за несоблюдение обязательных стандартов безопасности для продуктов, использующих батареи типа «таблетка».

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Tesla якобы не провела необходимые тесты безопасности на батареях, используемых в трех ключах Key FoB и двух подсвеченных пороговых фонарях. Кроме того, компанию обвиняют в том, что она не предоставила обязательные предупреждения о безопасности на этих продуктах, которые требовались с июня прошлого года.

Австралийский стандарт монетных элементов гласит, что батарея должна быть надежно закреплена в питаемом изделии, и, если ее можно заменить, она должна быть помещена в надежный батарейный отсек, чтобы маленькие дети не могли ее открыть.

«Батарейки типа «таблетка» могут быть смертельно опасными для маленьких детей, и обязательные стандарты Австралии направлены на снижение риска травм путем проведения тестов на безопасность продуктов, содержащих их, перед продажей и четкого предупреждения о них на упаковке продукта». Катриона Лоу, вице-президент ACCC, сказала: «Если эти продукты не тестируются перед продажей, они представляют неприемлемый риск для детей. Мы ожидаем, что все компании, большие и маленькие, будут соблюдать обязательные стандарты косообразных элементов, чтобы гарантировать, что дети защищены от опасностей, связанных с батарейками типа «таблетка».

Детей могут привлекать батарейки типа «таблетка» и их проглатывание или засовывание в ноздри, что может вызвать химические ожоги и потенциально повредить жизненно важные органы. В Австралии зарегистрировано три случая смерти детей в результате вставки или проглатывания кнопочных батареек.

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В ACCC заявили, что некоторые из физических ключей Tesla имеют форму автомобилей, что может повысить их привлекательность для маленьких детей.