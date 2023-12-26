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thanhmos1858
Смена руководства военно-морскими силами Китая: реорганизация и новый командующий
Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину, командующему Военно-морскими силами Китая. Статья газеты South China Morning Post подчеркивает историческое значение этого назначения - Ху Чжунмин стал первым командующим китайским флотом, награжденным этим званием. Ху Чжунмин имеет впечатляющий опыт, начиная службу в 1979 году и занимая различные руководящие должности. Отмечается его роль в предотвращении аварий при испытаниях новых подводных лодок. Назначение Ху Чжунмина является частью широкой реорганизации военного руководства КНР, свидетельствуя о стремлении Китая к более сильной роли в мировой арене.

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Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину, который недавно был назначен командующим Военно-морскими силами Китая. Это важное событие отражено в статье газеты South China Morning Post, которая отмечает, что Ху Чжунмин стал первым командующим китайским флотом, удостоившимся этого звания.

Ху Чжунмин начал свою службу в 1979 году и занимал различные должности, включая командира подводной лодки и начальника штаба китайского флота. В 2013 году его команда подлодок была награждена и отмечена за свои заслуги. Известно, что Ху Чжунмин был замечен в предотвращении серьезной аварии при испытаниях новых типов подводных лодок. Возможно, речь идет об отряде атомных подводных лодок.

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Назначение Ху Чжунмина на должность командующего Военно-морскими силами Китая означает смену предыдущего командующего Дун Цзюня. В рамках церемонии присвоения звания, присутствующий на мероприятии предыдущий командующий занял место в первом ряду, указывая на его участие в передаче власти. Пока неизвестно, какую должность будет занимать Дун Цзюнь в будущем.

Военно-морские силы Китая включают в себя Южный, Восточный и Северный флоты. Южный флот, также известный как Флот Южного моря, играет значительную роль в Южно-Китайском море, где Китай имеет территориальные претензии. Восточный флот играет важную роль в конфликтах, связанных с Тайванем или Японией в Японском море. Северный флот регулярно проводит совместные учения с Россией, включая участие в Японском море.

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Это не первый случай, когда Китайская Народная Республика производит реорганизацию военного руководства. Ранее произошли смены военного министра и командующего ракетными войсками Министерства обороны Китая. Ли Шанфу был заменен на посту министра обороны, а Ли Ючао и его заместитель Лю Гуанбинь также были сняты с должностей в ракетных войсках.

#китай
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